Las bebidas alcohólicas han evolucionado sus presentaciones con envases de tamaño personal, ya sea de vidrio, lata o plástico. Hoy es posible adquirir en pequeñas cantidades licores como la sangría, el vodka con agua carbonatada, el vino e incluso el famoso licor alemán Jagermeister, en perchas de supermercados o hasta en gasolineras.

Marcas locales como Beverage Pump están optando por ofertar sus bebidas alcohólicas (con distintos sabores como manzana, arándano y jengibre) tal como se ofrece la soda en lata. El objetivo es dar al consumidor formatos más prácticos y económicos. La idea, cuentan sus integrantes, nace de modelos norteamericanos de negocio, como el de EE. UU., donde existen nichos que han reemplazado en su mayoría el uso de botellas por la implementación de latas metálicas. “Este es un método más amigable con el medio ambiente y no contribuimos al uso continuo de plásticos, además de que se puede conservar mejor la bebida y viene en presentaciones más atractivas para los consumidores”, señala Antonio Álvarez, gerente comercial de la marca.

Álvarez detalla que la idea que concibió esta compañía salió en el 2020, pero recién tomó forma a mediados del 2022, iniciando la producción de su primer lote de 5.000 latas. Ahora producen al mes cerca de 30.000.

Nixon Vergara, presidente de la Asociación de Industriales Licoreras del Ecuador (Adile), confirma que esta tendencia de consumo de productos de tamaño personal y listos para beber, ha empezado a observarse con mayor frecuencia este año. Se trata de un hábito que va en crecimiento, asegura. En el mercado de bebidas alcohólicas, según Vergara, el producto nacional tiene cada vez mayor presencia, pues hoy al menos el 75 % corresponde a marcas locales.

Tamaños. Las latas de Beverage Pump cuestan $ 2,50 en todas sus presentaciones. Pero Sangría Pa’ Flipar tiene precios variados por tamaño, que van desde $ 3,50 a $ 12,50. CHRISTIAN VASCONEZ

Vergara apunta a los cambios de hábitos de consumo como una de las razones del repunte de esta oferta de licores, que hoy vienen no solo en nuevas presentaciones sino en distintos sabores. Se está dando una mayor facilidad a la hora de beberlos y sobre todo, dice, su grado de alcohol es menor. “Aquellos que buscan una vida más sana optarán por esto, al tener menos azúcares añadidos”.

Propuesta Las marcas proponen diferentes sabores para atrapar al cliente, como mezclas de sabor a manzana con vodka, o la sangría de maracuyá.



En este mercado, hay más marcas que han logrado iniciar o crecer a raíz de la pandemia, como es el caso de Sangría Pa Flipar de Olé, o La Gota Roja, ambos productores de sangría.

Sangría Pa Flipar, que nació en el 2021, empezó a venderse en el restaurante Olé en presentaciones más pequeñas: de un litro y de 300 mililitros es decir con envases personales para el público.

Sandy Mora, dueño de la marca, señala que la demanda surgió de sus clientes habituales, por la sangría que siempre preparaban en su restaurante. “La gente me llamaba por esto, y yo la hacía, pero para que la retiren, porque por la pandemia estábamos aún en una situación poco estable. Ya para el 2021 decidí crear mi segunda marca, pero esta vez vendiendo sangría”.

Señala que fue tal el éxito que su nueva línea, que se inició con un lote de 50 botellas en 2021 en un minimárket del sector, hoy está generando un envío mensual de 1.500 unidades a más de 150 puntos en Guayaquil, Quito y Cuenca. Ahora Mora no solo se empeña por alcanzar una mayor expansión local, también planea aventurarse y, en dos meses, empezar a exportar a Miami (EE. UU.). “Iniciaré con pocas unidades, aún no defino el número, pero considero que con el mercado que también se maneja allá, podría tener buena acogida”, prevé Mora.

Pero esta no es la única marca que busca expandirse. Beverage Pum, si bien aún no tiene un destino fijo, también apunta a cruzar fronteras. Por ello alista su participación en las macrorruedas que en abril realizará el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. “Es dar un paso más a la internacionalización, que esa es la idea al final, crecer aún más”, plantea Álvarez.

Pero no solo marcas grandes han estado presentes en esta tendencia. Está el emprendimientos La Gota Roja, en el mercado desde el 2020 (netamente en línea), que también se sumó a vender sangría en presentaciones grandes y pequeñas, pero su plus al mercado está en sus sabores. “Tenemos sangría regular y sangría de maracuyá, uno de los sabores que más gustan a mis compradores”, explica Alberto Vizueta, dueño de esta marca.

Sin embargo, él no comenzó con envases personales, sino con botellas de un litro, hasta que sus clientes llegaron a consultarle si vendía o podía ofrecerla en presentaciones más pequeñas. El atractivo de estas bebidas, dice, no solo es su facilidad para transportarlas, sino el ahorro. No se requiere comprar botellas o envases grandes que sobrepasan el deseo del consumidor.

De acuerdo con cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), en el 2022 se destinaron 135 millones de dólares a la importación de este tipo de bebidas. Mientras que en lo que respecta a exportación, se vendieron 120 millones de dólares.