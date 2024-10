La soya ecuatoriana espera compradores

La industria de Ecuador no ha comprado el producto, porque prefiere importar torta de soya, dicen agricultores

Ecuador produce tan solo un 3 % de la soya que el país consume, esto es 30.000 toneladas, 97 % es importado como pasta de soya y, sin embargo, no todas las empresas están adquiriendo el producto nacional, se quejan los agricultores.

"Las 30.000 toneladas de soya ecuatoriana debe ser compradas por la industria; por ejemplo las empresas que elaboran alimento balanceado para camarones pueden comprar soya nacional antes que importar", dijo a Diario EXPRESO José García, coordinador de la Defensa de los Agricultores.

Unas 10.000 toneladas de soya ecuatoriana está esperando que la industria nacional la adquiera, al momento existe una sola empresa local que compra el producto antes que importar, según los agricultores.

Los precios y pedidos al Gobierno ecuatoriano

El precio mínimo de sustentación por quintal es de 29 dólares, pero se está vendiendo a 25 dólares y los que compran pagan el producto en 60 días.

Una hectárea produce 40 quintales, "porque no hay semilla certificada en el país, ni el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador (Iniap) tiene semilla, la que se usa es la reciclada", según García.

García agregó que la soya que se importa es transgénica, paga 0 % de arancel.

"Es importante que Iniap reanude el programa de la soya, con una buena semilla se puede cosechar hasta 80 quintales y este momento el rendimiento es la mitad, porque se usa la semilla reciclada", indicó García.

Solicitan al Ministerio de Agricultura y Ganadería que se regule el proceso de compra, porque los industriales estarían prefiriendo la torta de soya que es más barata, pero que es un subproducto que queda después de extraer el aceite.

Los agricultores están desesperados porque al no poder vender la cosecha no tienen el dinero para poder pagar el crédito al banco o cancelar el alquilar de la tierra. "La industria no debería poner trabas para comprar respetando el precio mínimo de sustentación", manifestó Duverty Vizarra, productor de soya.

Vizarra agregó que el costo para producir soya es alto y mantener el alimento en los centros de acopio o en el campo representa tener un dinero extra que no hay, por lo tanto se pide a las autoridades que actúen y pronto.

