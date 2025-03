¿Cuáles son las principales razones detrás del cierre de Forever 21 en Ecuador?

El cierre de Forever 21 en Ecuador es un efecto de la declaración de quiebre de la empresa en Estados Unidos, en marzo de 2025 fue la segunda vez que la tienda de moda se declaró en bancarrota, la primera fue en 2019. También ha salido de Asia y Europa y de otros mercados como Colombia, Perú, Chile, Brasil y Uruguay.

La Agencia de Noticia EFE dice que Stephen Colulombe, codirector de reestructuración de la marca, en una declaración judicial indicó que la marca se vio afectada por la exención de minimis, que es un mecanismo que permite el envío a Estados Unidos de mercancías valoradas en menos 800 dólares sin pagar aranceles, por parte de plataformas con Shein y Temu.

La fecha de cierre en Ecuador

La tienda que está en Cumbayá, en Quito, está rematando sus artículos, ofrece hasta el 60 % de descuento como parte de su plan para agotar existencias antes de cerrar definitivamente en mayo de 2025, según una persona cercana a la empresa. El local de Guayaquil, ya apagó sus luces.

Más allá de lo que pasó en Estados Unidos, también hay que analizar que la economía de Ecuador fue golpeada por la inseguridad y los cortes de energía eléctrica en el 2024, por la crisis energética que tiene el país, eso generó la caída de ventas en todos los sectores productivos del país. Claro, en el caso de Forever 21 pesó más la declaración de bancarrota en Estados Unidos y esto por la competencia de precios que tuvo con Temu y Shein.

La situación del sector de venta de ropa en Ecuador

En el 2023 todo el sector textil de Ecuador en forma general vendió 1.350 millones de dólares y para el 2024 experimentó un bajón a 1.278 millones de dólares, esto en parte es por un problema que es mundial, Shein y Temu vende las prendes hasta por debajo del costo de la materia prima, dijo a Diario EXPRESO Camilo Ontaneda, director de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE)

Agregó que del 100 % de la paquetería que llega a Ecuador un 55 % corresponde a textiles, de tal manera que la venta de todos los productos que aterrizan mediante el servicio de mensajería suman 500 millones de dólares, de este monto un 270 millones de dólares son de textiles.

Entonces, existe una afectación fuerte para los negocios formales que venden ropa, porque no pueden competir con precio y esto no tiene nada que ver con que el país es caro para producir, señaló Ontaneda. "Tenemos un mercado que se mueve por precio y no por calidad y muy importante saber cuál es la trazabilidad del producto. ¿Usan colores con plomo, que puede afectar la salud de la persona? ¿Esas fábricas del exterior están libres del trabajo infantil? Son preguntas que los clientes se deben hacer", indicó.

Sobre los precios tan bajo de Shein y Temu, Ontaneda destacó que el problema es mundial y por eso Brasil y México ya tomó medidas. Mientras que Colombia, Perú y Estados Unidos están analizando la acción que van a tomar, hasta la Unión Europea está preocupada por este tema.

