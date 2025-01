El sector textil local ya siente el golpe del fenómeno Temu

“Es imposible competir con esos precios. “Ni siquiera cubriríamos los valores de las materias primas”, asegura Camilo Ontaneda, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE). La irrupción de la plataforma de ventas en línea de Temu, de origen chino, causa estragos en los productores locales.

En el caso de la industria textil, se menciona que la llegada de Temu a Ecuador es la “cereza del pastel” a los problemas del contrabando que ya afrontaba este rubro.

Temu, la plataforma de comercio electrónico china que vende una gran variedad de productos a precios muy bajos, comenzó a operar en Ecuador en abril de 2024.

En los últimos meses, la importación de productos vía la modalidad 4x4 ha crecido, y uno de los factores, como lo han señalado reportajes publicados por EXPRESO, se debe al crecimiento de las plataformas chinas, como Temu o Shein, que ofrecen productos baratos, lo cual ha obligado a otros servicios, como Amazon, a plantear ofertas o menores costes de envíos. Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), entre enero y octubre de 2024, las importaciones vía tráfico postal y correo crecieron (36.5 %) en toneladas métricas y (26.4 %) en dólares, si se compara con el mismo lapso de 2023.

Según el titular de la AITE, el sistema de importación 4x4, vía courier, creado para permitir compras pequeñas en el extranjero, ha sido utilizado para un comercio informal, exacerbando el problema. Esto ha generado un aumento en la importación de productos terminados, principalmente ropa y textiles de bajo costo, que no pagan IVA ni aranceles, lo que crea una desventaja para los productores locales. Esta situación se agrava en contextos de crisis económica, como el incremento del IVA (15%) y problemas energéticos recientes, que han reducido el poder adquisitivo de los consumidores y favorecido la compra de productos más económicos, muchas veces provenientes del mercado informal.

“En 2024 tuvimos una caída del 60% en ventas, lo que nos llevó a cerrar la empresa alrededor de septiembre. Contábamos con casi 50 empleados y ahora estamos intentando levantarnos nuevamente, pero apenas con un 10% de la operación inicial”, asegura Esteban Villagomez, propietario de Inntexmoda, empresa textil de Quito.

“Somos una empresa familiar dedicada a la confección para grandes cadenas (...) Teníamos casi siete años de funcionamiento, pero hace dos años comenzamos a sentir una caída en las ventas debido a las nuevas marcas, importaciones y paqueterías. Nuestros principales clientes no pueden competir con los precios de esas plataformas. Por ejemplo, un producto nuestro en percha podía costar 40 dólares, mientras que en las plataformas un pantalón similar cuesta 20 dólares”, señala el gerente de Inntexmoda.

La propuesta

“Las ventas han bajado bastante, sobre todo en las chompas. La gente ahora compra por páginas de internet o trae productos por correo, porque les sale más barato con las promociones que ofrecen. Estos productos no pagan impuestos como los que yo compro, y como trabajo con una fábrica local, no puedo competir en precio. Antes vendía alrededor de dos mil dólares al mes, especialmente en Navidad. Ahora no llego ni a la mitad, lo que complica cubrir los gastos básicos y reponer mercadería”, aseguró Carlos Flores, un propietario de un negocio textil.

El sector textil, a través de la AITE, ha señalado que planteará medidas al Gobierno, como algún límite a las compras en línea o que se les permita competir en mejores condiciones. Mientras que otros pequeños productores planean agruparse para presentar sus propuestas.

