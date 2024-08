El sector textil local, ahogado en un mar de oferta online

‘Uno puede quedarse loco al ver todo lo que se está contrabandeando en Ecuador, ¡se contrabandea hasta botellas plásticas usadas!”. Esas son las palabras de angustia e impotencia del director de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), Camilo Ontaneda Pinto, al tratar de explicar la extremadamente difícil situación del sector, que mira cómo se inunda el mercado de textiles y confecciones internacionales a precios que rompen cualquier posibilidad de competencia justa.

RELACIONADAS El SRI aplica control de impuestos a las ventas por Internet

Una de las últimas vías a través de las cuales se ha empezado a comprar productos son las plataformas asiáticas, como Shein, AliExpress o Temu, esta última que, incluso, invita al usuario a que “compre como millonario”, a precios realmente bajos: por ejemplo, vestidos a $ 9. La agresiva propuesta de la aplicación china se basa en que ofrece productos directamente de la fábrica que las manufactura, aunque sin marca.

A ello se suma la tentadora idea de que, al ingresar, el usuario recibirá una serie de regalos que él mismo puede elegir. Eso ha estado atrayendo a muchos como Diana Ramírez, una universitaria que ha comprado dos veces ya a través de la plataforma y se siente satisfecha: “La verdad, la calidad no es increíble, pero tampoco está tan mal. El riesgo tampoco es alto porque son bajos precios. Probablemente seguiré comprando”.

Sin embargo, para Ontaneda, este tipo de plataformas lo que hace es incentivar el comercio informal. “Si hiciéramos un rastreo de qué cumplen y qué no quienes fabrican estos productos, seguro están descartando muchos temas laborales y ambientales. El mercado se prostituye, porque se juega sin reglas claras ni igualitarias. Las empresas formales hemos hecho enormes inversiones de eficiencia energética, de tratamiento de agua y aire, de no tener explotación laboral ni trabajo infantil. ¿Qué se sabe de las fábricas que hacen estos productos baratos? Nada”, explica el dirigente, cabeza del gremio textil de 34 empresas que sostiene 15.000 empleos directos en el país.

“Lo de Temu: tenemos un sistema 4x4, por Dios, cobren un arancel sobre peso o por lo menos que se pague el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Nosotros tenemos que pagar arancel por el algodón que sirve para elaborar nuestras prendas, 15% de IVA, 15% a trabajadores, 25% de Impuesto a la Renta, el salario básico más alto de Latinoamérica por el menor número de horas de trabajo, alto costo de la energía, etc. Así es muy difícil ser competitivo”, explica Augusto Tosi, cabeza de la empresa cuencana Pasamanería, con 90 años de historia. Añade que en su empresa, que confecciona 7.000 prendas al día, “nunca hemos vivido una situación como la de ahora”.

El Gobierno nuevamente le pone un tope a las compras vía courier bajo la modalidad 4x4 Leer más

Conforme cifras del sector, las ventas locales de textiles y confección registran una reducción del 4% en el 2023 con respecto al 2022, mientras que en el período enero-mayo del 2024 se evidencia una reducción del 2,3% con relación al mismo período del 2023. Esas ventas locales no se han incrementado a niveles prepandemia; al comparar el 2023 con relación al 2019 se tiene una disminución del 5,6%; y, en el período enero– mayo del 2024 respecto al mismo período del 2019, la reducción es del 12,9% . “Hasta mayo ha caído el mercado un 2,3%, pero las importaciones han caído un 9% y la producción en algunas empresas 15%. El margen entre ventas e importaciones es del 7%, ¿dónde está ese margen? No se entiende, eso quiere decir que es informalidad, porque no se ha reportado ni a la entrada ni al consumo”, señala Ontaneda.

Aduana y otros factores

Para Eduardo Veintimilla, director Industrial de la empresa textilera más grande del país, Vicunha Textil, con una economía dolarizada como Ecuador, es más fácil comprar que vender. “Ha habido mucho incremento de la informalidad. Las empresas serias nunca vamos a vender sin cumplimiento de normativas. En el mercado se siente una movilización de tejido importado que debe ingresar subfacturado de aduanas. El problema de aduanas es complejo, hay mucho contrabando técnico; es decir, un tejido que debería ser declarado con determinadas especificaciones, se les cambia y no pagan o pagan pocos tributos, evaden técnicamente los impuestos. Las aduanas son de difícil gestión y se permite el ingreso de productos de manera informal subfacturados, subvalorados. Hay un daño fuerte a la operación de las compañías.

La fábrica textil de Vicunha en San Antonio de Pichincha, una de las más grandes del país en su sector. HENRY LAPO

En la misma línea, Tosi suma que hay un tipo de importación informal que está haciendo mucho daño a la industria textil ecuatoriana. Se trata del ingreso libre de saldos y productos usados que está inundando el mercado. Pero, adicionalmente, dice, el problema más grave es que también es el único país en el mundo que permite el etiquetado en destino. “Hay intereses muy grandes en el país que amarran el etiquetaje en destino, es un absurdo, este debe hacerse en la fábrica donde se elabora. El que hace el producto debe etiquetarlo. Cuando permites que la etiqueta sea en puerto, se puede modificar la fecha de caducidad, el contenido (rayón por seda, por ejemplo), se puede hacer montón de cosas. Eso es catastrófico. Se lo ha dicho a los ministros y no hay respuesta”.

La subida del IVA, un factor determinante

Los empresarios textiles coinciden en que era necesario apoyar las decisiones que el Gobierno tomara para enfrentar la inseguridad. Pero concuerdan en que la subida del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 15% terminó golpeando a una industria altamente sensible con el tema precio. Para Ontaneda, “subir tres puntos, lamentablemente generó mucho más informalidad, porque se volvió una diferencia más grande en el precio al consumidor, se volvió complicado para las formales competir en igualdad de condiciones. El Día de la Madre, uno de los dos días emblemáticos del año para nosotros, fue muy malo. Muchos encadenamientos se frenaron, desde materias primas hasta productos confeccionados. El comercio electrónico ha encontrado trampas en el sistema, los productos deberían traerse para consumo propio, pero se traen para negocio, el famoso ‘maleteo’, que se publicita libremente por redes sociales”.

‘Boom’ de envíos por courier por clientes locales y migrantes Leer más

Tosi es igual de directo: “Dijeron que el incremento del IVA no iba a causar ningún impacto, ¡mentira! Nos fuimos pasando del punto crítico y se paró toda la actividad comercial del país, Pese a ello, seguimos, la pregunta es, ¿hasta cuándo?”. Mientras Veintimilla asegura que la delincuencia ha arrinconado a los almacenes a los cuales distribuye su producción. “Existe temor, los almacenes cierran temprano. Vendemos tejido a los confeccionistas pequeños. Ellos producían e iban a vender a la bahía. Ya no pueden viajar, les roban, los asaltan. Esa inseguridad ha generado, incluso, temas de vacunas en Pelileo. Vivimos una situación muy compleja”.

¿Quieres acceder a más contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBITE A EXPRESO!