Sector privado de EEUU advierte riesgo de reducción de vuelos a Ciudad de México

La reducción de espacios o "slots" en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) le resta competitividad al país y representa un obstáculo a la inversión, advirtió este 5 de septiembre Larry Rubin, presidente de la American Society (AmSoc) of México.

"No solamente le resta competitividad a la Ciudad de México, no solamente le resta la posibilidad para que vengan más turistas al país, sino le resta y le pone un obstáculo a la inversión", expresó tras inaugurar la segunda convención binacional de la organización bajo el título "Nearshoring: moving forward together".

Rubin se refirió a la nueva medida del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que la semana pasada anunció que a partir de octubre se reducirá el tope de operaciones en el AICM de 52 a 43 por hora para fortalecer al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra insignia del mandatario en el Estado de México.

El presidente de la AmSoc, que representa al sector privado estadounidense, dijo que la Ciudad de México es, "sin duda", uno de los polos principales de inversión e insistió que "reducir el número de 'slots' no es buena idea".

Asimismo, Rubin mencionó que controversias desatadas por la política energética mexicana o la del maíz transgénico con los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) también representan "obstáculos innecesarios", que "solo hacen perder tiempo y dinero a todos".

Sobre la energía, indicó que la preocupación que debe atenderse es garantizar electricidad suficiente, con un enfoque sostenible que hoy demandan las empresas y el medioambiente.

Rubin también destacó que debe abordarse la inseguridad, pues afirmó que al capital privado de EE.UU. no solo le "preocupa la seguridad patrimonial, sino también la seguridad de integridad de cada uno de sus colaboradores".

También abordó el Estado de derecho que debe prevalecer en el país, al argumentar que las inversiones se incrementan en un ambiente donde haya predictibilidad y las decisiones gubernamentales se tomen con base en el beneficio económico a largo plazo.

"La gobernabilidad eficaz no solo es una cuestión de políticas adecuadas, sino también de la transparencia con la que esta se aplica", expresó.

El presidente de la Amsoc dijo que México puede ser un punto neurálgico para la economía mundial, por lo que los aspirantes para las elecciones de 2024 deben comprender que no puede hablarse de bienestar si se cierra la puerta a la inversión.

También señaló necesario estrechar la relación con los socios del T-MEC, para aprovechar la ventana única de realinear las capacidades productivas y de servicios de forma estratégica para México y la región de Norteamérica.

