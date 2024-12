Sueldo básico Ecuador 2025: ¿Cuándo será la reunión para fijar el valor?

El Ministerio de Trabajo ha determinado que la reunión para determinar el incremento del Salario Básico o Sueldo Básico será este jueves 5 de diciembre de 2024, a las 11:00. Así indicó a Diario EXPRESO Marcela Arellano, presidente de Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) y de delegada del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.

En el 2024 el salario básico unificado es de 460 dólares y Arellano pide que el incremento sea en base a lo cuesta la canasta familiar vital, que en octubre costó 564,04 dólares. Es decir, que el incremento que pretenden los trabajadores sería de 104,04 dólares.

De parte de los empresarios no se ha dado un monto de en cuánto debe subir el salario, solo han indicado que se debe tomar en cuenta las pérdidas de ventas por causa de los apagones y la inseguridad y la inflación, ellos esperan que la decisión sea técnica en base a las estadísticas.

Analistas económicos como Larry Yumibanda consideran que el incremento podría estar más o menos en un 2 %, ósea unos 9,2 dólares, tal como ya lo dijo para otro artículo de Diario EXPRESO publicado días atrás.

Profesionales olvidados: los que ganan más del básico

En esta reunión los trabajadores no solo quieren que se analice el salario básico unificado, también quieren hablar de los empleados que tienen un salario de más de 460 dólares. "Los profesionales, los que tienen un sueldo por encima de 460 dólares han sido olvidados. A ellos no le han incrementado el sueldo desde hace 12 años y eso no es justo", remarcó Arellano.

No se puede ni se deben olvidar a los profesionales, dicen los líderes de los gremios de los trabajadores, por eso están planteando que para este grupo se debe tomar en cuenta cuánto es el porcentaje de la inflación en estos 12 años, porque ellos han perdido capacidad para comprar.

