Rosa Matilde Guerrero: urge que el control a las cooperativas "se base en el riesgo"

Con décadas de experiencia laboral financiera y de estudios basados en el comportamiento del sistema cooperativo, Rosa Matilde Guerrero da su pronóstico y solución para impulsar a este sector. Hay que cambiar las bases del control.

El pasado lunes, la exsuperintendenta Margarita Hernández fue sancionada por la Asamblea. Entre varios temas se la acusó de haber inspeccionado a apenas a un 6 % de todo el sistema. ¿Algo así es posible en este país?

Eso no debería sorprender. En septiembre de 2023, un informe del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió ya las debilidades de este sistema: el nombramiento del superintendente en Ecuador, se dijo, es demasiado controversial y eso está claro por los últimos hechos en el Consejo de Participación Ciudadana. Por el caso concreto de cooperativas, en cambio, se indicó que el riesgo de crédito no tenía requisitos mínimos de evaluación y que la clasificación de los créditos, y por ende la constitución de provisiones, era bastante más débil. Sin lugar a dudas, el papel que han tenido las cooperativas de ahorro y crédito en este país ha sido fundamental para la inclusión financiera, pero eso no quiere decir que el supervisor no construya modelos de riesgo adecuados. Y los resultados de eso los hemos visto... Entre 2015 y 2024, del sistema salieron alrededor de 525 cooperativas de ahorro y crédito, casi más del 35 % de todo el total de cooperativas que había. Y a las cooperativas más grandes les tocó asumir, en muchos casos, el 60 % de esas cooperativas que tuvieron problemas.

En cuanto se habla de control de riesgo, ¿qué es lo que no se está haciendo?

Es clave que los procesos de supervisión se basen en una supervisión basada en riesgos. Y ese riesgo debe ser analizado por tipo de entidad, no necesariamente por tamaño. Hay que ver: ¿cómo entregan la cartera de consumo?, ¿cómo captan los clientes?, ¿cómo ven la capacidad de pago de esos clientes?, ¿cómo cobran una vez que caen en mora?, ¿qué procesos de gestión de cobro realizan?, etcétera.

"La regulación debe partir de principios generales, deben ser neutrales; es decir, no puede tener canchas inclinadas" Rosa Matilde Guerrero, exsuperintendenta de Bancos

Y esa falta de control es lo que ha llevado a un crecimiento inusitado de colocaciones, pero sin que su capacidad para cubrir moras vaya al mismo ritmo.

Efectivamente, hoy la banca tiene una mora del 3,1 % y el sector cooperativo, como un todo, digamos, está en 5,5 %, pero si se mira por carteras, la de microcrédito (donde más se mueven las cooperativas) está en 9,3 %. Ese es un indicador al que hay que hacerle seguimiento en todo el sector financiero. Significa que la gente está pagando menos de lo que antes pagaba. Por esta misma situación muchas entidades han tenido que salir a ofrecer tasas más altas de captación de depósitos. Pero si no reciben ingresos por pagos y pagan más por los depósitos, evidentemente el margen, el neto que queda para gastos y para capitalizar, puede disminuir. Yo creo que las actuales autoridades de la Superintendencia van en la línea correcta, no solo están haciendo supervisión in situ, a fines de abril establecieron que la cuenta de provisiones del balance tiene que cubrir la cartera mala; es decir, al menos un 100 %... eso es lo correcto, con esto evitaremos que el patrimonio técnico de estas entidades siga disminuyendo.

¿Y qué tan clave es seguir mejorando el perfil de las autoridades de control?

En eso también veo que se ha ido mejorando. En diciembre de 2024 ajustaron los requisitos tanto para los vocales de los consejos de vigilancia como de los gerentes generales de las cooperativas. ¿El fin? Combatir el nepotismo. Es decir, que no puedan estar primos o hermanos administrando entidades porque está en juego la plata de terceros.

¿Es empezar a ver a las cooperativas como bancos? Con una colocación de más de $15.000 millones en créditos y con entidades que por su nivel de activos (algunas con más de $1.000 millones) demuestran tener un músculo financiero igual de fuerte que cualquier banco mediano.

Yo creo que es hacer que los procesos de supervisión de entidades que capten recursos cumplan principios, partan de normas de supervisión y regulación neutrales, que sean iguales para todos, pero que también tomen en cuenta las particularidades en el sentido de promover la innovación e inclusión financiera.

'Elección de superintendente de Bancos no debe ser politizada'

Contexto El reciente juicio político que terminó en sanción contra Margarita Hernández, exsuperintendenta de la Economía Popular y Solidaria, reactiva el debate sobre las mejoras de control que se deben hacer en las cooperativas, cuyos niveles de provisión y cobertura de moras no han ido creciendo al ritmo de sus créditos.

¿Qué pasa con la posible saturación de funciones o la falta de presupuesto? ¿Ve viable que este espectro del sistema vuelva a ser manejado por la Superintendencia de Bancos?

Lo que creo que hay que hacer es fortalecer la autonomía financiera y administrativa del supervisor. Este no puede depender de los recursos que le pase el Ministerio de Finanzas, tal como se vivió en pandemia. Pero esa autonomía no solo debe ser financiera, sino política. La elección del superintendente tiene que darse con una elección transparente y no politizada. ¿Por qué? Porque hay que generar un plan de carrera. A usted le tiene que interesar entrar a este tipo de instituciones porque se puede hacer carrera y quedarse, y además porque le pagan bien, porque le pagan de forma competitiva con el resto del sistema financiero. Eso es crear, dar institucionalidad. Si eso no se hace, así hagamos los cambios que hagamos, como volver a pasar de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a la Superintendencia de Bancos, no va a haber cambio. Unificar o no es un tema secundario frente a mantener la autonomía de estas instituciones.

"El control debe apoyarse en la inteligencia artificial. Con una gran base de datos se puede fijar riesgos y controlar mejor" Rosa Matilde Guerrero, exsuperintendenta de Bancos

Si este sistema no logra tener un giro, ¿qué tan vulnerable seguirá siendo este sector? ¿Ser vía para lavar dinero, por ejemplo?

Debo insistir en que hay que hacer supervisión basada en riesgos. Si son cooperativas que están en el sector agrícola y hay inundaciones, pues eso tiene que preverse. Si justamente son sectores donde hay más vulnerabilidad por los temas del narcotráfico, tiene que analizarse el lugar, las condiciones. Igual cosa pasa en el resto del sector financiero. Pero para ese control se requiere de personal preparado y de recursos. La supervisión debe ser con inteligencia artificial. ¿En qué sentido? Utilizando las grandes bases de datos para tener información de mejor calidad, para entender los propios modelos predictivos en base a los cuales las instituciones financieras, las agencias cooperativas, bancos, dan crédito para poder calcular mejor el riesgo de fraude, de blanqueo y de lavado de dinero. Si no caminamos hacia allá, difícilmente se puede controlar.

