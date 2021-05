Roberto Salas lleva cinco días sin asumir como ministro de Energía y Recursos Naturales

El empresario Roberto Salas lleva cinco días sin posesionarse al cargo. Según tres fuentes consultadas por EXPRESO, no aceptó la designación al cargo de ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables. No obstante, la decisión todavía no es oficial.

Roberto Salas, un exejecutivo de la industria maderera será el ministro de Energía y Recursos Naturales Leer más

Si bien el Gobierno confirmó a Salas como titular de la cartera de Estado, él no llegó a asumir el cargo el 24 de mayo pasado, bajo el argumento que debía resolver primero un “inconveniente personal”. Se había mencionado que se posesionaría en estos días,

Este 27 de mayo, el portal Código Vidrio publicó que Salas fue directivo hasta la semana pasada de la minera canadiense Adventus Mining Corp., por lo cual hay conflicto de interés para que ocupe el cargo de ministro de Energía. Salas habría comprado acciones valoradas en 782 mil dólares, las cuales vendió.

Este Diario buscó contactarse este jueves con Salas, vía telefónica y WhatsApp, sin embargo no tuvo una respuesta.

La Cámara de Minería del Ecuador (CME) señaló que Salas no ha sido parte del gremio y tampoco ha ocupado algún cargo directivo.

Salas ha sido gerente de empresas nacionales y multinacionales. A lo largo de estos años ha dirigido compañías como Masisa y el Consorcio Nobis.