Quirografario preferencial del Biess: menor plazo y mejor tasa de interés

Si quiere prorratear sus deudas a largo plazo, cuatro años, puede escoger un crédito quirografario normal. Pero si quiere adquirir una deuda que puede pagar antes del año, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) tiene una nueva opción: quirografario preferencial.

Se trata de un crédito de corto plazo con tasas de interés especiales, dirigido a los afiliados, jubilados y pensionistas que “buscan realizar sueños, emprender sus objetivos o cubrir necesidades inmediatas”.

Es un préstamo 100 % en línea, de hasta un año plazo, si es mayor es ese plazo se aplicarán las tasas de interés vigentes para el quirografario regular. En una operación normal la tasa de interés que se concederá al préstamo quirografario es del 11,07% anual y varía en función del plazo

Para el preferencial, mientras menor es al plazo, menos es también la tasa de interés:

Menor a tres meses, 8 %.

De tres a seis meses, 9 %

De seis a nueve meses, 10 por ciento

De nueve a doce meses, 11 %.

Los requisitos son: poseer garantías reales (fondos de reserva y/o cesantías) en el IESS; tener mínimo 36 aportaciones; ser un afiliado activo, su empleador actual no debe pertenecer al seguro social campesino, no tener solicitud de cesantía en tramite, el empleador no debe estar en mora con el IESS, usted debe tener cuenta bancaria registrada y autorizada por el IESS, no contar con un crédito hipotecario en tramite, no tener otros créditos quirografarios en tramite, no tener créditos en liquidación, etcétera.