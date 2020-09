"Cuanto quieren que les traiga inversionistas a Ecuador todo el mundo está feliz, todo el mundo quiere trabajar conmigo"

¿Desde cuándo viene trabajando con el Isspol en estas operaciones Swap y reporto?

Mi experiencia con el Isspol es de muchos años, de más de 10 años, cuando yo tenía una casa de bolsa en Ecuador. Nuestra relación empezó operando en el mercado financiero local, después cuando vendí mi casa de bolsa en Ecuador el Isspol se contactó conmigo para que les ayude en el tema de compra de deuda.

¿Cuál era la casa de valores?

IBcorp Casa de Valores. Hacíamos operaciones normales con todos los fondos de pensiones con todos los inversionistas; el expertis nuestro fue siempre el manejo de deuda. Cuando decidí vender mi casa de bolsa en Ecuador decidí salir a los mercados internacionales, no solo del Ecuador, sino de varios países y nos convertimos en creadores de mercados, en expertos en manejo de deuda. A partir de eso nos hemos dedicado a asesorar los portafolios de inversión de clientes locales e internacionales y decidimos estar muy de la mano con todo lo que es la deuda ecuatoriana. Apoyar a Ecuador en los momentos en que necesitó con inversionistas con gente que le presté dinero comprando bonos. Adicionalmente atendiendo la necesidad de clientes y fondos. Y es ahí que nos contacta Isspol hace mucho tiempo para que le ayudemos en proceso de compra de bonos ya que las condiciones de los bonos globales siempre fueron superiores a las de la deuda interna.

¿El contacto fue a través de David Proaño? ¿Te acuerdas quién te contactó?

No me acuerdo del director en esa época, han pasado muchos directores, gerentes financieros.

¿Le suena Enrique Espinosa de los Monteros?

Claro, el general Espinosa de los Monteros también fue uno de los directores, y antes de él hubo dos directores más. La experiencia mía es de hace mucho tiempo. Son 10 años o algo más.

¿Estas operaciones de reporto y swap específicamente en qué año comienzan, en 2014 o mucho antes?

Algunas operaciones se hicieron incluso en 2013, 2014, operaciones pequeñas, se compraron, se negociaron, se vendieron, son normales que hacen con todos los fondos, con la mayoría de las instituciones y uno tiene un operación de largo plazo con eso. Se inician, se caducan, se vencen, se vuelven a abrir; es un portafolio muy grande.

¿Usted formo parte o ayudó en la renegociación de la deuda externa de María Elsa Viteri?

No. Absolutamente incorrecto, nunca he participado con el Gobierno ecuatoriano, nunca en un tema de renegociación de duda, siempre me han contactado a mí para tatar de ayudarles a conseguir recursos para Ecuador, me han contactado para buscarles inversionistas internacionales.

¿Quién lo ha contactado, el Ministerio de Finanzas?

Las personas que han pasado por el Ministerio de Finanzas, varios ministros, a través de bancos o directamente para buscar recursos montar estructuras.

¿Se acuerda de algunos nombres?

Todos los que han pasado en los últimos diez años.

Vamos a la operación de Isspol ¿Son 532 millones en estas dos tipos de operaciones?

327 millones en la una, y 207 millones en la otra.

Los que están impagos son las operaciones de reporto.

Las operaciones a plazo, de compra de títulos y venta a plazo, que básicamente les dicen reporto pero son operaciones a plazo.

¿Por qué no se han pagado?

Entendamos cómo funcionan estas operaciones. Son depósitos a plazo. Son financiamientos que la institución ha hecho a plazos cortos y plazos largos; yo le manejado la parte local, yo he recibido la orden del contrato local y por otro lado he colocado eso en contrapartes internacionales. A finales de enero, cuando los precios comienzan a caer en los bonos, la contraparte internacional comienza a liquidar todas las garantías para tratar de buscar liquidez y en ese momento estas garantías deben ser pasadas al cliente final. Como los contratos internacionales nos permiten acceder a otro tipo de garantías, acceder igual a una petición de pago en efectivo, entonces, yo en ese momento decido proteger los recursos del Isspol, no aceptar los bonos de Ecuador reprogramados y comenzar a exigir otro tipo de garantías, el pago líquido, en sentido protejo los recursos el Isspol diciendo que no quiero garantías de Ecuador sino otro tipo de garantías y cuando nos entreguen el dinero de estas operaciones se nos entregue el 100 % del capital invertido sin ningún descuento, por eso no acepto los bonos de Ecuador que están reprogramados y que tienen descuentos en capital, intereses, y tasas de interés de 0,5 %. Yo he asesorado al Isspol casi en la totalidad de su portafolio de bonos…

¿Cuánto es ese portafolio total?

$ 198 millones en bonos normales, 327 millones en la estructura de protección de capital (swap) y 207 en operaciones de corto plazo que son las que se encuentran vencidas. En el momento en que el Isspol decide comprar bonos, primero hay que entender que las instituciones o fondos de pensiones en Ecuador están obligados a comparar títulos de deuda ecuatoriana sean títulos de deuda local o títulos globales en Ecuador. Uno puede comprar cualquier título, el problema es que el título en deuda local en Ecuador a plazos del año 2030 te paga tasas del 3 y medio 4 % y cuando comprar un título global con en vencimiento en el 2024 en el 2028 la tasa es del 9 y hasta el 11 %.

Es alto el rendimiento.

Es alto el rendimiento. Siendo un inversionista que necesita cubrir las tasas de cálculos actuariales grandes no vas a seguirle prestando plata al Ecuador a tasas del 3 % -deuda interna-, si le puedes prestar a tasas de 9 y 11 %. Siendo coherente con las administración del portafolio, decides comprar deuda grobal, deuda que ha sido perfectamente manejada, que no ha tenido ningún problema hasta que Ecuador decide no pagar, unilateralmente, en ese momento es que me opongo con un grupo de tenedores a la renegociación de la deuda de Ecuador y ¿por qué? Porque es nociva para los inversionistas. El momento en que me llaman a mí para que les traiga inversionistas a Ecuador ahí sí me llaman, todo el mundo está feliz, todo el mundo quiere trabajar conmigo, todo el mundo me pide ayuda; el momento en que el Gobierno ecuatoriano dice no quiero pagar y que si me prestó 100 millones me va a pagar 90 millones y los intereses que tengo que pagarte, no te voy a pagar el total, te voy a pagar el 86 % de los intereses.

¿Cuando Ecuador decide reestructurar su deuda cuánto se perdió en estas operaciones de Isspol?

No se puede hablar de una pérdida, no existe pérdida, ni estafa, los papeles existen, lo que existe es un gobierno que no ha pagado, bonos que han sido reprogramados. En el momento en que los bonos son reprogramados yo trato de contactar al Isspol a decirle esos bonos no deben reprogramarse, que debemos hacer un reclamo y para eso estoy buscando a esta gente para poderme reunir y decirle que no debemos entregar los bonos ni participar en la reestructura y eso estoy haciendo con todos mis clientes y con todos mis clientes locales e internacionales.

Tiene otros clientes locales entonces, no solo es el Isspol.

Claro, por supuesto.

¿Empresas privadas? ¿El Biess?

Empresa privada por supuesto, el Biess no, el único fondo es el Isspol. En el momento en que les digo no deseo hacer una reprogramación y estoy tratando de ubicarlos, el Isspol comienza a enviar cartas al Decevale, a todo el mundo entregando los bonos para reprogramación; ahí es donde no me hace sentido las cosas, como es que los directores del fondo de Policía, la directora del Consejo Directivo que es la Ministra del Interior y el director, desesperados, enviando bonos para que les reprogramen. Desesperados para perder dinero, ¿dónde has visto eso? Eso es absurdo.

Es claro que cuando uno compra deuda ecuatoriana o de cualquier otro país emergente con calificación de riesgo tan alta, significa que la Isspol estaba asumiendo un riesgo.

Por supuestos, pero estamos hablando que no es que por comprar deuda global tu asumes riesgos, por comprar deuda local también asumes riesgo.

En todo hay riesgo.

Por supuesto, pero es riesgo de Estado un riesgo que tu lo estás corriendo porque eres un inversionistas institucional obligado a comprar títulos de deuda porque no hay en qué más invertir y le tienes que comprar al Estado. Es más peligroso comprar deuda interna porque no ves nunca un dólar, al Isspol de toda la deuda interna que ha tenido vencimiento se le paga en papeles, no ha visto un dólar del Estado ecuatoriano, nunca. El Estado ecuatoriano le paga en papeles a todo el mundo, al Biess, al Isspol, al Issfa. Siempre, hay un vencimiento de deuda interna paga en papeles; los fondos están repletos de papeles de del Gobierno ecuatoriano que nunca paga, todo es renuevo, renuevo, renuevo.

Durante todo este tiempo cuánto ha ganado el Isspol.

De 190 millones ponle una tasa promedio del 10 %, son 19 millones de dólares anuales en intereses, son más de 100 millones que se han ganado solo en los bonos. La operación de canje de bonos de deuda interna por los bonos globales, han recibido 80 millones de dólares líquidos, en las operaciones de corto plazo por venta de papeles a plazo, han ganado 24 millones y todo está registrado en las cuentas del Isspol.

¿Renovó o pago en papeles?

Todo hemos pagado en efectivo, intereses y tramos de capital y cuando el Isspol ha decido renovar una operación ellos han decidido qué renovar. Nosotros hemos dicho qué quieres hacer, quieres capital toma capital, quieres intereses, tomo la intereses, y cada vez que quisieron renovar, renovaron.

Las operaciones vencidas a cuánto ascenderían

120 millones. Como no ha habido ningún pago hay dos opciones, el jalar todas las garantías y entregar al Isspol todas las garantías en bonos y que el Isspol pierda dinero o pedir otras garantías o pago en efectivo a las contrapartes internacionales. Hoy en día los bonos de Ecuador son un papel basura.

Cuáles son estas contrapartes internacionales?

Tenemos varias, son bancos, con fondos, son tesorerías.

Tiene alguna relación con Citi

No, ninguna. No tiene nada que ver en esto.