Quejas, reclamos y halagos: Shein, Temu y la polémica que se desató en Ecuador

En el contexto de la creciente popularidad de las plataformas de compra en línea, Temu ha logrado expandirse rápidamente a varios países, incluyendo Ecuador, donde se presenta como un competidor fuerte frente a otro gigante, Shein.

En nuestro país, el número de usuarios de Temu y Shein está en aumento, lo que ha generado reacciones mixtas entre los consumidores. Muchos en redes sociales han elogiado el servicio de ambas marcas de moda rápida, destacando sus precios accesibles. Sin embargo, otros han manifestado su descontento con el tiempo de entrega.

Las redes sociales se han convertido en un escenario de opiniones variadas sobre Shein y Temu. Algunos usuarios han expresado su desilusión al recibir productos que no corresponden a las dimensiones o colores solicitados. Una mujer se quejó de haber recibido una cartera diferente a la que había pedido, mientras que otros también mencionaron problemas con utensilios de cocina.

Pedro Obregón, por ejemplo, expresó su frustración en su cuenta de X: "Temu en Ecuador y en Guayaquil, particularmente, tiene un pésimo servicio de entregas". En contraste, María Karla Gómez compartió el 12 de octubre en la otrora Twitter su experiencia positiva al realizar su primer pedido en Temu: "Me encantó este bikini, temía que no me llegara".

No todas las experiencias han sido positivas. La usuaria @kari en TikTok relató que enfrentó altos cargos de aduana por $250 por su paquete que pidió de Shein; precisa que lo quiere devolver para evitar una multa de $230. La empresa no le dio respuesta alguna.

El atractivo de estas plataformas

Tal como ya reportó EXPRESO, Temu invita a sus usuarios a “comprar como millonarios”, ofreciendo precios extremadamente bajos, como vestidos a solo $9. Su estrategia se basa en la venta directa desde fábricas, aunque sin marcas reconocidas.

Al registrarse, los usuarios reciben una serie de regalos a elegir, lo que ha atraído a muchos compradores, como Diana Ramírez, una universitaria que ya ha realizado dos compras en la plataforma. “La calidad no es increíble, pero tampoco es mala. El riesgo es bajo debido a los precios. Probablemente seguiré comprando”, comenta Diana.

En resumen, tanto Temu como Shein han suscitado un amplio espectro de opiniones en Ecuador, abarcando desde experiencias positivas hasta quejas sobre entrega y calidad. La polémica persiste a medida que más usuarios exploran estas plataformas de compra en línea.

