¿Cómo puedo proteger mi información personal de las empresas de cobranza?

La protección de la información personal es un derecho fundamental, pero en Ecuador, los métodos de cobro agresivos y la venta ilegal de bases de datos son problemas recurrentes que vulneran la privacidad de los ciudadanos. Las empresas de cobranza utilizan prácticas que van desde llamadas fuera de horario hasta mensajes intimidatorios dirigidos a familiares y conocidos del deudor.

Prácticas ilegales y violaciones a la privacidad en el sector de cobranza

César Coronel, presidente de Defensa de Deudores de Ecuador, explica que la ley protege la información personal y establece límites claros para las empresas de cobranza. “Únicamente pueden contactar al deudor, codeudor o garante, y siempre en días hábiles y en el horario establecido. Infringir estas reglas implica sanciones legales, y multas de hasta diez salarios básicos”, afirma.

Además, Coronel señala que es necesario que cada vez que entreguemos nuestros datos a alguna empresa o entidad en algún sitio web, revisemos que tengan políticas de protección de datos para que estos sean conservados en la forma prevista por la legislación vigente. El experto lamenta que exista una práctica recurrente de compra y venta de bases de datos en el país. "Eso es parte de un mercado negro que no se ha podido controlar, y en ese sentido son muchas las personas que pueden tener acceso a la información", alude.

Consejos de expertos para proteger tus datos personales en Ecuador



Juan Manuel García, experto en economía, recalca la importancia de no compartir información personal de forma innecesaria, especialmente en redes sociales. “La información es un activo valioso. Limpiemos nuestras redes, no demos papaya”, aconseja. García también resalta la necesidad de leer detenidamente los contratos para evitar cláusulas que permitan a las empresas deudoras compartir los datos con terceros. “Si recibes una llamada indebida, corta y bloquea el número. La ley de protección de datos prohíbe que empresas no autorizadas accedan a tu información”.

Desde la Intendencia General de Regulación de Protección de Datos Personales se recomienda al titular de la cuenta activa que antes de firmar un contrato, se verifique que los datos proporcionados, tanto propios como de terceros, sean actuales y exactos. Asimismo, al solicitar el consentimiento de los terceros, es importante dejar constancia de dicho acto. "Se sugiere leer detenidamente el contenido del contrato antes de suscribirse", detallan a EXPRESO.

La falta de regulación efectiva continúa siendo un desafío en el país. Sin embargo, conocer y ejercer los derechos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales es clave para proteger la privacidad y frenar los abusos de las empresas de cobranza.

