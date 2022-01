Los ganaderos reclaman acciones de parte del Gobierno. “Estamos en semáforo rojo, pero no solo por la pandemia del coronavirus, sino por todos los problemas que enfrentamos, sin que exista una política definida y clara para solucionarlos. Estamos a tiempo de que se cumplan con los acuerdos firmados”, dijo Francesco Tabacchi, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, en la cita que el sector realizó ayer en la Feria Ganadera.

El punto que más inquieta al sector es que todavía no haya fecha para la vacunación contra la fiebre aftosa que pone en riesgo a sus animales, y que se debió realizar en todo el país entre noviembre y diciembre del 2021.

Hasta el momento no hay una fecha concreta, se dice que iniciará en mayo, pero los ganaderos esperan que esto al fin se cumpla. Este es un problema, dijo, que no se había dado en 10 años y que la consecuencia de no actuar con urgencia es que se puede retroceder 30 años y, lo que es peor, que el país pierda la certificación que lo libra de la enfermedad, que hoy es un requisito para exportar.

Esto ocurre porque el Gobierno no asignó los recursos para uno de los programas de Agrocalidad que se encarga de esta vacunación, tal como ya lo contó EXPRESO en un artículo pasado. En esos días, el ente dijo que estaba haciendo los trámites para conseguir financiamiento, una diligencia que, según los ganaderos, no ha alcanzado feliz término.

En la asamblea, los ganaderos provenientes de varias provincias como Esmeraldas y Manabí, lamentaron que el ministro de Agricultura y Ganadería, Pedro Álava, no asistiera a la cita para conocer el pliego de pedidos. La autoridad justificó su ausencia, atribuyéndolo a la ola de casos por coronavirus que hay en el país y por las medidas de restricción indicadas por el COE.

Algo que fue rechazado por los organizadores que dijeron haber cumplido con las medidas de bioseguridad y con el aforo que correspondía según el tamaño del recinto de la Feria Ganadera. Aclarado esto, enfatizaron que el sector firmó un acuerdo de 16 puntos con Guillermo Lasso, cuando era candidato a la presidencia y que hasta la fecha no se ha cumplido.

Entre los puntos están los créditos, y aclararon que no se puede decir que el financiamiento de 500 a 5.000 dólares que está entregando el Gobierno, a través de BanEcuador, es una solución, porque con esa suma no es posible hacer una inversión, al menos la que se requiere en el sector para mejorar la genética y crear nuevas plazas de trabajo. Con eso, se está dejando de generar unos 700.000 empleos solo en el sector ganadero sin tener el financiamiento, indicó Tabacchi.

Otro punto que inquieta a este gremio es que el INEN haya retirado el reglamento para importar carne. “El problema es que no podemos competir en precio, porque producir en Ecuador es más caro por el costo de la mano de obra y por el valor de los insumos. Podemos competir es en calidad”, recalcó Tabacchi.

Además en otros países, dijeron, se subsidia a los ganaderos y agricultores, por ejemplo en Estados Unidos les han inyectado 1.000 millones de dólares para el sector agropecuario, esto hace que sus productos tengan mejores precios. Aclaró que no están en contra de los tratados de libre comercio, pero sí quieren participar en mesas de trabajo para que se determine qué va a ingresar, cuándo y en qué cantidad.

Todavía no hay una solución concreta de parte del Ministerio de Agricultura referente al incremento de precio de los insumos para la agricultura y para la ganadería.

Además tienen una competencia desleal con el contrabando, que es otro de los puntos a solucionar en el acuerdo firmado que esperan que se cumpla.

En la lista también un problema que lleva más de 10 años, que es el porte de armas y la inseguridad. Los robos son constantes, manifestaron.

Carlos Fernández, presidente de la Asociación Holstein de Ecuador, citó en cambio la venta informal de la leche. Dijo que más de dos millones de litros de leche provienen de 30.000 ganaderos. Pero en el mercado hay más de seis millones de litros diarios, lo que significa que cuatro millones están en un espacio desconocido, que no paga el precio que es. En este punto y dado que se podrá volver a usar el suero de leche, Tabacchi pidió que en las etiquetas de los productos se diga claramente si contiene suero o leche entera.

Hay quienes pierden la esperanza de recibir la ayuda oficial ofrecida. Uno de los últimos en hablar fue Vinicio Arteaga, presidente de la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo de los Tsáchilas. Él dijo que está cansado de esperar que la solución provenga de la mano del Gobierno, por ello planteó organizar otras citas para ver cómo el sector puede crecer económicamente sin ayuda, como lo hace el sector camaronero, la estrella de la exportación.