Prefecta del Azuay: “Una consulta debe zanjar el problema de límites con Guayas”

La actual administración del gobierno provincial del Azuay, cuya titular es Cecilia Méndez, quiere poner en revisión la demarcación limítrofe con Guayas. La prefecta desconoce el acuerdo de definición territorial que se firmó hace 6 años y reclama para su provincia territorios bajo la jurisdicción de los cantones guayasenses Naranjal y Balao.

Vía Cuenca Molleturo es declarada en emergencia Leer más

¿Por qué le resta validez al acuerdo de definición territorial que se firmó en el 2015?

Nuestro primer objetivo fue poner en conocimiento de Azuay y de los organismos pertinentes y señalar que el tema de límites, lejos de haber solucionado el problema, lo que ha hecho es profundizar el conflicto. Hubo un acuerdo entre dos prefectos, pero nunca fue consultada la población de Molleturo, y tenemos los documentos necesarios de respaldo para señalar tal situación.

¿Esta inconformidad es específicamente de los pobladores de Molleturo?

De lo que nosotros conocemos como el sector costanero de Molleturo, que es la parroquia rural más grande de la provincia del Azuay, del cantón Cuenca. La zona en conflicto implica 608,9 kilómetros de territorio.

Hemos solicitado a la Procuraduría y la Contraloría que revisen nuestro pedido de nulidad de ese acuerdo.



¿Reclaman como suyos sectores como La Teresa, La Suya, Luz y Guía, que son de Guayas, como lo dejó definido el acuerdo del 2015?

No son solo esos. Son 23 comunidades las que están en ese problema. Y ahí, al profundizarse el conflicto, en lugar de haber logrado que la población se sienta tranquila y perteneciente a un espacio, lo que se ha hecho es dividir familias enteras.

¿ Y cuál es su propuesta?

Que nos sentemos las autoridades provinciales y escuchemos al pueblo y dejemos que este decida. Lo que estamos planteando es una consulta popular para decidir por los 608,9 kilómetros.

¿Por qué después de 6 años de la firma del acuerdo se quiere agitar el avispero con este tema?

El descontento de una población, la frustración desde el 2015 hasta hoy, no se ha solucionado. No soy yo la que agita el avispero, por favor. Como autoridad estoy respondiendo a una necesidad del pueblo de Molleturo. Esto es un problema de orden social, no es político ni mucho menos por querer generar conflictos.

Fiscales de América Latina pactan lucha conjunta contra tráfico de migrantes Leer más

¿Por qué el exprefecto Yaku Pérez no se mostró en desacuerdo o presentó algún reclamo en su momento?

Por político, creo yo. Pero, en cambio, lo que él hizo fue delegarme en mi condición de viceprefecta para que me haga cargo del tema de los límites.

Hubo un acuerdo entre dos prefectos, pero nunca se consultó a la población de Molleturo

¿Ese malestar de la población de Molleturo, que Ud. menciona, no se debe a un descontento por la falta de obra pública?

Gran parte de eso esta ligado al conflicto. La población de Molleturo dice que todo lo que ellos tienen, como recolección de basura, agua, servicios eléctrico, es del Azuay.

El Consejo Provincial del Guayas afirma que no existe problema limítrofe con Azuay...

Confío en que tengamos una respuesta a la solicitud que hicimos a Susana González para ser escuchados. Si no es así, aquí veremos lo que sigue en el orden de lo que la ley nos permite.