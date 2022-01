Cuando el pollo se encarece, el plato se arma con menudencias

La proteína animal más económica que hay en Guayaquil, el pollo, subió de precio un 55 % en los últimos 5 meses, luego de que el costo de la libra incrementara de $ 0,90 a $ 1,40. Como consecuencia de ello, las familias buscan depender cada vez menos del producto hallando sustitutos como los huevos, las menudencias, los vegetales, lentejas y mariscos.

Los comerciantes de los mercados municipales Caraguay y de Sauces IX se quejan porque las ventas no son las de antes. Su facturación cayó hasta un 40 % debido al alza del precio. Pero la caída de la compra no es de ahora, empezó en el 2020 y desde ese entonces no ha parado de descender. Así lo reflejan las cifras de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave) que dicen que el consumo per cápita al año pasó de 30,62 kilos en 2019 a 28,31 en 2020 y a 27,43 el año pasado. ¿La razón? “El consumo de proteína en general ha bajado por parte de los ecuatorianos y esto se dio a partir de la pandemia por los efectos que ha generado en la economía”, señala Diana Espín, directora de Conave.

Al preguntar a los clientes por qué optan por menos pollo mencionan, al igual que los comerciantes, que se debe a su encarecimiento, como un efecto del alto costo que está teniendo el balanceado con el que se alimentan las aves . “Hasta septiembre del año pasado la libra costaba 90 centavos y ahora cuesta 1,40 dólares. Entonces, para que me alcance el presupuesto me toca comprar menos pollo y reemplazarlo por proteína vegetal, como la lenteja, por ejemplo”, cuenta Norma García, ama de casa.

Mercado. Los huevos son una opción para reemplazar la carne de pollo. Miguel Canales Leon

Al por mayor En la vía a la Perimetral hay avícolas que venden la libra de pollo en pie, al por mayor, a $ 0,95. Según el MAG, en 2021 el costo al productor fue de $ 0,81.

Y es que resulta un reto para las familias nutrirse bien con un presupuesto que ahora luce reducido. Las personas consultadas por EXPRESO indican que están optando por los garbanzos, soja, quinua, menudencias, ciertos mariscos baratos, huevos, entre otros.

Para los doctores los huevos son una buena proteína porque proporcionan varias vitaminas. Pese a ser una opción económica y ser un superalimento, aún es poco consumido por el mito de que aumenta el colesterol malo, cuando en realidad tiene grasas saludables, aclara la nutricionista Andrea Aguirre, quien agrega que con dos o tres huevos es posible reemplazar un filete de 100 gramos de pollo.

En casa para el almuerzo necesito comprar un pollo y medio, allí gastó 12 dólares. Entonces la opción que he encontrado es comprar el pescado carita, que me dan dos por 1 dólar. Compro 4 dólares y así ahorro. Karina Cevallos,



ama de casa

Y el relevo genera un ahorro significativo. Así, con 3 dólares se puede comprar una cubeta de 30 unidades, que sirve para que una familia de cuatro miembros coma proteína cinco días. Si se opta por el pollo, esa misma familia necesitaría hasta tres unidades.

Hoy, en el mercado, un pollo de 7 libras cuesta entre $ 7,7 y $ 9,8 (aunque la diferencia en el precio depende de dónde se compre el producto: en el sur la libra cuesta 1,10 dólares y en el norte, 1,40 dólares). Un ahorro que, con el ejemplo planteado, llegaría a 20 dólares.

Igual si se eligen las menudencias. Una bandeja de estas cuesta 3,00 dólares o 5,00 si se habla de patas de pollos. “Con eso me alcanza hasta para hacer dos sopas”, dice Fátima Zurita, una consumidora que no tiene reparos en esta alternativa.

Antes compraba tres pollos para la semana, ahora para 25 días. La proteína la reemplazo con huevos, lentejas, etc. En esta crisis económica toca aprender a comer de todo, una sopa de menudencia es nutritiva y gasto $ 2. Sandra Segura,



ama de casa

El pollo continúa siendo la proteína preferida (le sigue la de res con 17 Kg.), pero su encarecimiento está llevando a alternarlo también con otros sustitutos. En el mercado ya es posible hallar fundas de nuggets de pescado que cuestan 1,94 dólares que, junto a una ensalada, es suficiente para resolver la merienda. “Una funda de esas nos alcanza para los cuatro que somos en casa”, cuenta Carolina Sánchez, madre de familia.

Otros prefieren ir al mercado Caraguay y comprar una libra de calamar a 0,90 dólares o conseguir pescados como caritas a dos por 1 dólar. “Con 5 dólares tengo comida para dos días”, indica Martín Villa, cliente. También hay las familias que han preferido más vegetales, como Ramón Vera quien dice, que “con invertir 10 dólares llega a tener alimento hasta para 15 días”.