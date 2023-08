La actual cumbre del grupo BRICS en Sudáfrica ha generado muchas expectativas con una noticia que puede sacudir a la economía mundial: tanto China como Rusia, las dos potencias más fuertes del grupo, advierten sobre la necesidad de independizarse del dólar para realizar sus operaciones comerciales. Esto podría acabar con la hegemonía global del dólar.

La cumbre del BRICS busca terminar con la hegemonía del dólar y fortalecer las relaciones comerciales entre sus miembros

Durante la cumbre de 2022, los países que componen el BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) enfatizaron su interés por avanzar en una alianza más comprometida que permita avanzar en distintas áreas de cooperación y desarrollo para los países del bloque.

En la reunión que comenzó este 22 de agosto, se cree que el ítem más importante de la agenda es establecer una nueva moneda de cambio independiente del dólar. Esta posibilidad repercute directamente en las operaciones del mercado Forex de divisas, las cuales se han orientado hacía el real y el peso mexicano durante los últimos meses. Impulsada por China y Rusia, la propuesta tiene como objetivo fortalecer las relaciones comerciales entre los miembros del bloque con un propósito estratégico claro: reducir la necesidad del dólar en las operaciones de intercambio entre los países que componen el bloque, así como también reducir la influencia de Estados Unidos en materia política internacional.

Ampliación del bloque: ¿qué países son candidatos para ingresar al BRICS?

Estos poderosos países podrían independizarse del dólar y crear su propia moneda. PEXEL

Junto con la posibilidad de encontrar un sustituto al dólar, se discute la necesidad de ampliar el bloque para incluir a otros países dentro del BRICS. Argentina es uno de los candidatos que se discute activamente desde la cumbre de 2022 debido a su importancia estratégica: desde los recursos naturales y sector agroexportador hasta sus reservas de litio.

Junto con Argentina, más de 25 países actualmente han demostrado su interés por formar parte del bloque: México, Irán, Arabia Saudita, Egipto y Bangladesh son algunos de los candidatos. La expansión del BRICS puede beneficiar a los miembros del grupo, pero el ingreso es mucho más importante para cualquiera de los candidatos en materia de desarrollo y crecimiento económico.

En la cumbre que se celebrará hasta el 24 de agosto en Ciudad del Cabo se discute dicha posibilidad desde un punto de vista geopolítico: potenciar el alcance comercial e influencia del grupo en el mercado internacional requiere de una moneda fuerte y de la expansión del bloque. Sin embargo, la competencia es fuerte debido al éxito que ha tenido el grupo en sus esfuerzos por fortalecer sus respectivas economías.

Entre las condiciones y requisitos que los países candidatos deben tener en cuenta para ingresar al BRICS, se encuentran:

La posibilidad de impulsar la cooperación y el desarrollo,

El alivio de la pobreza y la mejora en salud alimentaria,

La financiación de propuestas innovadoras en materia de cambio climático,

Y la economía digital y las telecomunicaciones.

Conclusión

La cumbre del BRICS en Sudáfrica es un evento de gran importancia que puede afectar a los mercados globales como el mercado Forex de divisas. La posibilidad de quitar al dólar de su posición de influencia y ampliar la conformación del bloque es una que amenaza a la hegemonía de Estados Unidos en el mundo.

Disclaimer

La información proporcionada no supone ninguna investigación específica de inversión. El material no ha sido elaborado de acuerdo a los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversión y, por lo tanto, debe considerarse como una comunicación de marketing.

Toda la información ha sido preparada por ActivTrades (“AT”). La información no contiene un registro de los precios de ActivTrades, ni una oferta o solicitud para llevar a cabo una transacción en algún instrumento financiero. No se garantiza la exactitud de la información proporcionada.

El material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión, situaciones financieras o necesidades de la persona específica que pueda recibirlo. El rendimiento pasado no es un indicador garantizado de rendimientos futuros. AT proporciona únicamente un servicio de ejecución.

Por lo tanto, cualquier persona que tome una decisión basada en la información proporcionada, lo hace bajo su propia responsabilidad.