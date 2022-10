La pitahaya: el fruto de lujo en China

Luego del camarón, la pitahaya es el producto con mayor proyección en China de firmarse un acuerdo comercial con el gigante asiático. El producto es cotizado en ese mercado y tiene gran potencial, según estudios previos que se han realizado para suscribir un tratado comercial entre ambas naciones.

El producto es considerado como el ‘Roll-Royce’ de las frutas en China porque en días festivos de ese país el costo del kilo de la pitahaya amarilla puede elevarse hasta los $ 300, asegura Gustavo Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano China.

Yen algunos productores del país, la nación asiática ya se muestra como un gran comprador. Por ejemplo, China es de los mayores compradores de Guido Álvarez, productor y exportador de pitahaya, pero no va directamente a ese país, sino que este pasa por Hong Kong, para que luego esta misma llegue de contrabando desde la ciudad portuaria.

“La pitahaya está yendo a China en gran cantidad, pero a través de Hong Kong. Nos han mandado cuáles son los protocolos necesarios para mandar esta fruta directamente… Este mercado tiene gran potencial de crecimiento”, dice Álvarez.

Explica que dentro de sus envíos, sus principales compradores son Estados Unidos y Hong Kong.

Según datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), las exportaciones de pitahaya representaron $58 millones de enero a julio de este año, un incremento del 18 %frente al mismo lapso de 2021. Si se considera el volumen, el crecimiento de los envíos entre enero y julio de 2022 comparado con el mismo lapso de 2022 llega al 48 %.

Actualmente, según Fedexpor, el 83 % de las exportaciones de Pitahaya van a EE.UU. y el 5%a China. En proporciones similares están otros mercados como la Unión Europea, Canadá o Singapur.

La gastronomía china se ha volcado a probar frutos exóticos frescos y entre ellos está la Pitahaya, que por ahora cuenta con una producción incipiente en ese país, aseguró Xavier Rosero, vicepresidente de Fedexpor.

Juan Vera de hacienda Pijio, comenta que si bien el mercado de la Pitahaya en China ha sido un panorama complicado para comenzar una exportación directa, por su población y consumo de esta fruta le parece una apuesta que vale la pena hacer inversión.

“Tenemos una carta abierta para comenzar a exportar, pero todavía hay que cumplir con ciertos planes de trabajo y condiciones que pone este mercado, uno de los más complicados de cumplir, es una zona tampón que se exige de poner alrededor de la finca que va a exporta para ahuyentar moscas, mientras no se tenga esto bien definido, no se podrá exportar directo a China”, sostiene Vera.

En febrero de 2022, China y Ecuador firmaron el protocolo de exportación de Pitahaya ecuatoriana a ese mercado, que implicaba reglas fitosanitarias para el acceso del producto ecuatoriano a ese destino.

“La pitahaya amarilla es el producto más deseado por este país, pero la fruta entraba desde Hong Kong como contrabando, en varios casos se requisaba la fruta y no salía mayor negocio de aquí. De los 15 países que hago envíos, mi principal es EE.UU., pero no puedo arriesgarme por un mercado que está entre los que menos exporto y al que no llega mi producto”, señala Vera.

Asegura que si se dieran estos permisos para exportación, que está tramitando, el mercado ecuatoriano tendría una oportunidad muy grande de crecimiento, por el volumen que se pediría para satisfacer a esta población.

Si bien es una gran oportunidad, la pitahaya también representa un gran reto. Es posible que en unos años, si no logramos consolidar la presencia por la calidad, la frescura con la que llega el fruto allá puede aparecer más competencia de la misma Asia, dice Rosero.

En julio entró en vigencia el ingreso

El 27 de julio, la Administración General de Aduanas de China otorgó formalmente acceso al mercado a la pitahaya fresca de Ecuador bajo los términos de los protocolos fitosanitarios bilaterales firmados entre los dos países a principios de este año.

Si bien los gobiernos ecuatoriano y chino informaron el acceso del producto nacional al mercado asiático en febrero, la medida entró en vigor legalmente hace pocas semanas.

Además de la pitahaya roja, también se permitió explícitamente la importación a China de la pitahaya amarilla, también conocida como fruta kirin.

Se espera que la pitahaya amarilla represente la mayor parte de las exportaciones de pitahaya a China. Los protocolos enumeran cinco plagas de preocupación para la parte china: la mosca mediterránea de la fruta, la mosca sudamericana de la fruta, la cochinilla acorazada, la cochinilla gris de la piña y la cochinilla del algodón.