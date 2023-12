Petroecuador da de baja la póliza con La Unión

El seguro se cayó. Petroecuador decidió terminar de manera anticipada el contrato de la póliza contra todo riesgo petrolero que contrató con Seguros La Unión. Este contrato, que bordea los 99 millones de dólares, es objeto de una investigación fiscal por el presunto delito de peculado.

En un oficio, con fecha de este 7 de diciembre del 2023, el gerente general de Petroecuador, Reinaldo Armijos, informó a la representante legal de La Unión, Yina Flores, la decisión de terminación anticipada del contrato sobre la base de las cláusulas 5 y 17 y del informe de la Jefe de Seguros.

En su edición del pasado martes 5 de diciembre, EXPRESO publicó las tres razones que motivan la investigación fiscal por peculado: la forma antitécnica en la que la compañía petrolera habría establecido su presupuesto referencial de casi 99 millones de dólares; los parámetros establecidos en el concurso y la experiencia que habría demostrado La Unión; y la verificación de las pólizas que la aseguradora presentó como parte de los requisitos.

Firma El 1 de septiembre del 2023 se suscribió la póliza contra todo riesgo petrolero por 98,6 millones de dólares entre Petroecuador y Seguros La Unión.



El oficio firmado por Armijos hace un repaso de los antecedentes del contrato y de algunas inobservancias a pedidos de la petrolera hacia la aseguradora. Por ejemplo, reza el oficio, La Unión debió haber presentado la siniestralidad de las pólizas de todo riesgo petrolero y responsabilidad civil hasta el 3 de diciembre pasado “tal como se estipula en las condiciones particulares de las pólizas, lo cual del Sistema de Gestión Documental QUIPUX, no se ha verificado su entrega”. De la misma manera, la aseguradora, según redacta Armijos, debió realizar la inspección de riesgo que está asumiendo dentro de los 90 días, esto es hasta el 3 de diciembre de 2023, “lo cual no se ha verificado su realización, ni comunicado a través del Sistema de Gestión Documental QUIPUX”.

Otro de los detalles encontrados y que empujaron a la terminación anticipada del contrato es que se efectuó el primer pago sin contar con el respaldo del 100 % apostillado de los reaseguros. El informe de administrador de funciones avaló y autorizó el pago de la primera anualidad, pese a que dentro de las solicitudes de pago no se evidencia la presentación de los reaseguros y se autorizó el pago solo con el Compromiso del Reaseguro presentado en la Oferta. “Es primordial que se realice el pago de la manera que está estipulada en pliego ya que coincide la entrega de la factura con la presentación en firme de los reaseguros debidamente apostillados, y no con un compromiso de colocación de oferta, evidenciando que se efectuó el primer pago sin contar con el respaldo del cien por ciento apostillado de los reaseguros”.

Eso no es todo. Sobre los reaseguros, el oficio de Armijos recoge que una vez revisados los documentos físicos del archivo de la Jefatura de Seguros se evidenció que con comunicado del 12 de octubre pasado, la representante legal de Seguros La Unión, remite los respaldos. Estos revelan que el documento recoge algunas novedades como que “contiene hojas sueltas e innumeradas de las cuales no es posible identificar si el conjunto de documentos forma parte del mismo apostillado”. Además, en un documento denominado ‘Notas de Cobertura’ no consta los detalles y condiciones del riesgo colocado, “lo que hace que no se visualice las coberturas con las cuales cuenta Petroecuador incumpliendo de esta manera lo solicitado en el pliego de contratación y condiciones particulares de las pólizas”, reza el oficio.

Investigación

El pasado 5 de octubre, la Fiscalía informó que hizo allanamientos en oficinas de la Empresa Pública Petroecuador en Quito y a las dependencias de La Unión en Guayaquil y las diligencias tienen relación con un expediente de posible peculado en la contratación, aparentemente irregular, de una póliza por alrededor de 99 millones de dólares.

