Pese al nulo éxito, Noboa insiste en monetizar activos

Dinero que se espera todos los años, pero no llega. La proforma 2024, que ya está en la Asamblea para su discusión, contempla 2.840 millones de dólares por la monetización y venta de activos del Estado.

(Le invitamos a leer también: Tratamiento de la Proforma 2024 iniciará esta semana en la Asamblea)

La proforma 2024 contempla $ 230 millones para desvinculaciones en el sector público Leer más

Es un monto importante de recursos que esperan ser obtenidos por la venta del Banco del Pacífico o de antenas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

Es un rubro que ha sido cuestionado año a año, debido a la poca efectividad o la atracción sin éxito de interesados del sector privado para su compra o concesión.

La proforma 2023 preveía por ingresos y transferencias un total de 2.083 millones de dólares, de los cuales la monetización de activos correspondía a unos 1.008 millones de dólares, según las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Es decir, la cifra planteada para 2024 es mayor.

Your browser does not support the video tag.

El último fracaso fue el intento de venta del Banco del Pacífico. Las autoridades de la entidad financiera declararon como desierto el proceso de venta en noviembre de 2022. Se rechazó a la única oferta de compra, debido a que la propuesta era menor al valor patrimonial de la entidad de 900 millones de dólares.

En los Justificativos de la Proforma 2023, se señalaba que la Corporación Financiera Nacional (CFN) posee el 100 % de las acciones del Banco del Pacífico, mismas que en el Estado de Situación reflejan un valor total de 857,78 millones de dólares, dentro de su planificación de negocios en el 2023, proyecta una utilidad por la venta de las acciones del Banco del Pacífico S.A. de aproximadamente 200 millones de dólares, lo cual forma parte del dinero previsto por la monetización de activos.

“Nuevamente, estoy jugando a un imponderable, que se puede dar como no se puede dar. Ya tenemos experiencia porque ya estuvo la venta del Banco del Pacífico y no se dio. Desde el punto de vista de la certidumbre del presupuesto no es adecuado”, señaló el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo.

El exministro de Finanzas señala que una cosa es el presupuesto que se aprueba en la Asamblea y otro el ejecutado. La diferencia suele ser grande entre ambos rubros porque se plantean cifras que luego no se cumplen, señaló Pozo.

La cifra de la monetización de activos se incluye en la proforma para, prácticamente, cuadrar las cifras, señaló el analista económico Christian Idrovo.

Para el Gobierno se volverá más difícil conseguir esos recursos al estar a vísperas de un año electoral. En febrero de 2025 vuelven las elecciones presidenciales y aquello le pone incertidumbre a cualquier interesado. Y en caso de que se venda, dijo el especialista, la llegada de esos recursos podría demorar porque ese tipo de grandes transacciones no suelen ser tan fácil de cerrar.

Noboa persiste en el IVA al 15 % sin una fecha fija para bajarlo Leer más

La idea de monetizar activos del Estado surgió en 2016, durante la salida del expresidente Rafael Correa. El exmandatario propuso esa posibilidad ante la falta de recursos por la caída del precio de petróleo. Lenín Moreno, Guillermo Lasso también buscaron conseguir dinero por esa vía sin lograrlo.

Otros ingresos

Telefónicas: El Gobierno, además de la monetización de activos, espera dinero por la renovación de las concesiones del espectro con las telefónicas Claro y Movistar.

Oleoducto: El Gobierno también espera conseguir recursos del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Se prevén unos 200 millones de dólares y aún se analiza que se quede en manos privadas.

Campos: El Gobierno también contempla la posible concesión de campos petroleros como Sacha, considerado como “la joya de la corona”. Aún todavía no hay nada definido.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO