Los permisos de construcción disminuyeron en 29,73%

Durante el tercer trimestre de este año 2024, es decir, durante los meses de julio, agosto y septiembre, el número de permisos de construcción en el país disminuyó en un 29,73 %, en relación al mismo trimestre del año 2023. Así lo indican los resultados del estudio Estadísticas de Edificaciones (ESED), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con una muestra de 15 cantones del país.

Mientras en el tercer trimestre de este año se entregaron, a través de los diferentes Gobiernos Autónomos descentralizados, un total de 2.125 permisos de construcción, en ese mismo lapso, pero del año pasado, se entregaron 3.024 a nivel nacional, sin contar el cantón de Quito.

Este tercer trimestre que, coincide con el inicio de la crisis energética en el país y por ende con la última crisis económica, también muestra menos permisos dados que en el segundo trimestre de este mismo año, cuando se entregaron 3.771 de estas autorizaciones, para edificar, reconstruir o ampliar viviendas.

No obstante, el estudio del INEC también señala que, en el tercer trimestre del 2024, los permisos de construcción de tipo residencial y no residencial aumentaron su participación en 0,73 puntos porcentuales y 0,49 puntos porcentuales. No así pasó con los permisos de uso mixto que disminuyeron en 1,23 puntos porcentuales, en comparación que igual trimestre del 2023.

MÁS CONTRUCCIONES EN GUAYAQUIL, MANTA, DURÁN Y SAMBORONDÓN

Pese a que en general hubo menos construcciones en el país, hay cantones que sí presentaron en este tercer trimestre un incremento. Estos fueron Guayaquil, con un incremento del 25,2%, es decir, 637 edificaciones más; Manta con un aumento de 5,46%, es decir, 139 edificaciones más; Durán con 4,48%, es decir, 114 viviendas más; y Samborondón con 3,26%, es decir, 83 casas más.

LOS PERMISOS PARA CONSTRUCCIONES NUEVAS, LOS MÁS DEMANDADOS

Asimismo, el estudio señala que, de las 2.546 potenciales edificaciones a construir registradas en el tercer trimestre 2024, los proyectos de construcciones nuevas tienen mayor participación con un 89, 28%, seguida de la ampliación con 8, 48 % y después de la reconstrucción de 2,24%.

De las 2.273 nuevas edificaciones a construir (residencial y no residencial), los proyectos de una sola vivienda representaron el 76,24%. Las edificaciones de dos, tres o más viviendas sumaron el 11, 89%, los comerciales el 6,29% y las edificaciones industriales un 2, 02 %.

NÚMERO DE VIVIENDAS PROYECTADAS A CONSTRUIR

No solo hubo disminución en los permisos de construcción, sino también en el número de viviendas proyectadas a construirse en el tercer trimestre de este año. Pues el número de viviendas proyectadas a construir disminuyó en 46,97% en relación al mismo trimestre del año 2023.

En el tercer trimestre 2024, se proyectaron construir 3.467 viviendas, mientras que, en igual lapso, pero de 2023, se había proyectado la construcción de 6.538 edificaciones. Para este año 2024, los cantones que presentaron mayor participación fueron: Guayaquil (20,25%), Cuenca (19,82%) y Loja (9,81%).

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

En cuanto a los materiales de construcción más utilizado en este tercer trimestre, según el estudio, el hormigón armado fue el principal para cimientos, pisos y estructuras. En cambio, para paredes el bloque; y en cubiertas, fue el eternit (tejado).

Para el financiamiento de estos proyectos inmobiliarios registrados en el tercer trimestre de 2024, el INEC registró un monto total estimado de $279 millones y gran parte de ellos, fueron gracias a préstamos. Pues el 18,07% de las edificaciones a construirse registraron que se financiarán mediante préstamos y de ello, el 10% serían préstamos desde la banca privada.

