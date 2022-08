Perenco: $245 millones no presupuestados por pagar

Una cuenta que no se contemplaba. Para este año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)había previsto $ 190 millones para pagos de laudos arbitrales en el presupuesto.

Perenco exige a Ecuador el pago de $435 millones por el laudo arbitral a su favor del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

Es decir, para cumplir con ese pago a la petrolera, Finanzas requiere $ 245 millones adicionales de lo presupuestado en 2022 en los rubros de pasivos contingentes.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha dado los detalles sobre las acciones que está tomando tras el congelamiento de cuentas en Luxemburgo, solicitado por la empresa petrolera Perenco, por el incumplimiento del pago.

Finanzas y la Procuraduría General del Estado se han limitado a mencionar que cumplirán con el pago y que oficialmente no han sido notificados sobre las acciones en las cuentas bancarias del país.

El año pasado, la Procuraduría había señalado que se encuentra negociando con Perenco para fijar un plan de pagos. Sin embargo, los diálogos no han dado frutos.

El congelamiento de las cuentas bancarias en Luxemburgo desde las que se realizan los pagos de los cupones de bonos de Ecuador (intereses de deuda), dijo Perenco, sirve para resaltar los riesgos que enfrenta la comunidad inversora internacional en cualquier trato con Ecuador, y ve al país poner en riesgo su propia solvencia.

EXPRESO consultó ayer a la cartera de Estado sobre cómo hará frente al pago de Perenco y cuánto debía pagar a los tenedores de bonos hasta el 31 de julio pasado. Además, si logró cumplir a tiempo con los pagos o cayó en incumplimiento. Hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.

Otra de las dudas que no ha absuelto la cartera de Estado es si finalmente el Gobierno pudo hacer frente a los pagos de cupones (intereses) a los tenedores de bonos, que debía cumplir hasta el 31 de julio y que estaban en duda por el congelamiento de las cuentas bancarias en Luxemburgo.

Dos fuentes del mercado internacional aseguraron a EXPRESO que los inversionistas registraron los pagos en sus cuentas hasta ayer. “Aparentemente, Perenco se retrasó con su orden judicial, por lo que los pagos del 31 de julio se realizaron”, dijo un funcionario de un fondo de inversión.

No obstante, aún no queda claro si los pagos fueron ejecutados a tiempo o no. No cumplir con los compromisos en la fecha establecida implica un ‘default’ técnico o incumplimiento. Este Diario consultó a las tres calificadoras de riesgos más influyentes: Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s, pero hasta el cierre de esta edición no ha habido una respuesta.

“Tenemos ya, lamentablemente, un historial que no nos favorece. Hemos incumplido en algunas ocasiones anteriores (pagos) y eso nos afecta el riesgo país”, aseguró Mauricio Pozo, exministro de Finanzas.

Otros datos