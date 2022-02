Los trabajadores y jubilados en la región Costa hasta este 15 de marzo del 2022 deben recibir el décimo cuarto que este año será de 425 dólares, porque equivale a un sueldo básico para quienes han laborado desde marzo de 2021 hasta febrero de 2022.

CFN: las altas deudas laceran su patrimonio Leer más

En caso de que se ha laborado solo tres meses o menos en el período ya mencionado el dinero que recibe es un proporcional, indicó a Diario EXPRESO la abogada Stefanía Ponce.

Agregó que a este décimo también se lo conoce como bono escolar y que es un dinero que lo deben percibir todos los trabajadores de dependencia, indistintamente de su cargo o remuneración. Están excluidos los operadores y aprendices de artesanos de acuerdo con el artículo 115 del Código del Trabajo.

Plan.- Es fundamental realizar una planificación de los ingresos y de los egresos. Cortesía

El pago de este décimo debe ser registrado en el ministerio de Trabajo y lo debe realizar los empleadores de acuerdo al noveno dígito del RUC: desde 1 hasta el 5 lo tienen que realizar del 18 de marzo al 6 de abril del 2022; desde el 6 hasta el 0, desde el 7 de abril hasta el 26 de abril de 2022.

Los alimentos encarecen e influyen más en la inflación Leer más

El derecho laboral también lo tienen las trabajadoras remuneradas que están afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con jornada completa o parcial.

En el caso de las utilidades, estas no están atadas a los sueldos sino a las ganancias, por lo tanto aquí no va a pesar si es que por la pandemia se trabajaron menos horas por un menor salario. Aquí lo que se reparten son los beneficios que recibió la empresa.

El valor que se recibe corresponde al 15 % de las utilidades líquidas, del total el 10 % corresponde a los empleados de las empresas y el 5 % es para las cargas familiares.

Las utilidades deben ser calculadas hasta el 31 de marzo y hay que pagarlas hasta el 15 de abril del 2022.

Ponce recalcó que las compañías que no han generado ganancias por unos cinco años despiertan en la autoridad una advertencia, para que se investigue si es una empresa solo de papel, si realmente no ha generado beneficios o si está llevando una doble contabilidad. Entonces si el trabajador sospecha que es lo tercero puede denunciar el suceso en el ministerio de Trabajo.

AHORRAR EN TIEMPO DE PANDEMIA

Una de las enseñanzas que dejó el impacto económico y social que generó la Covid-19, es la importancia de una planificación financiera que permita sostener el presupuesto familiar, incluso en los momentos más difíciles. Por ello una meta fija para todos los hogares es realizar una planificación estructurada de su economía, que ayude a contar con una estabilidad financiera y generar una cultura de ahorro.

“Con la elaboración del presupuesto se puede tener un control real de los ingresos que entran al hogar y los gastos del día a día. Una adecuada planificación financiera permite destinar un porcentaje para el ahorro y ayuda a evitar incurrir en gastos hormigas que desestabilizan la economía familiar. Además, esta práctica favorece en la toma de decisiones acertadas, basadas en datos reales y no en percepciones, esta es la clave de una buena planificación”, asegura Belén Luzón, jefe de Negocios de Cooperativa Andalucía.

Es importante aprender a emplear la estrategia 50/30/20: se trata de tomar los ingresos mensuales que se genere y dividirlos en porcentajes: necesidades primarias 50 %, gastos personales 30 % y para el ahorro destinar el 20 % mensual, o más, dependiendo la capacidad financiera.

Hay que tener muy claro que ahorrar no es guardar lo que sobra, si se lo realiza de esta manera, seguramente, a final del mes sobrará poco y la capacidad de ahorro será muy limitada. Por ello, el porcentaje de ahorro se lo debe cubrir al inicio del mes. En la actualidad existen varias alternativas de ahorro que pueden ayudar a que esta práctica se realice de manera frecuente, segura y rentable. Así, por ejemplo, hay cooperativas y bancos que ofrecen entre sus productos financieros un Plan de Ahorro Programado con depósitos mínimos de 20 dólares mensuales, una alta rentabilidad y plazo mínimo desde 6 meses para facilitar a sus clientes el cumplimiento de sus sueños. Otra opción es el Plan de Ahorro Flexible, a través del cual el cliente tiene la posibilidad de elegir el monto mensual a ahorrar y el tiempo (por un mínimo de 24 meses, y hasta 30 años) de acuerdo con su meta financiera.

El décimo se achicará para el trabajador con jornada reducida Leer más

En efecto este 2022 se puede romper mitos como el que ahorrar es muy difícil y que solo unos pocos lo pueden hacer. Una posición que limita mejorar la relación con el dinero y generar prácticas saludables en finanzas.

CRISFE, organización privada sin fines de lucro, que Desarrolla proyectos integrales e innovadores para transformar la calidad de vida de las personas y las comunidades, con intervención en sus ejes de Educación y Desarrollo Territorial, propone cinco tips para ordenar, el manejo de presupuestos familiares , generando una cultura financiera saludable:

1. Una revisión de objetivos y de las finanzas del año que terminó

Es importante arrancar con una evaluación y revisión de los objetivos financieros. Es esencial checar ahorros, deudas e inversiones con el fin de estructurar un plan anual e identificar una programación de pagos ordenado, así como identificación porcentajes destinados para el ahorro.

2. Priorización de gastos y elaboración de un presupuesto

Hacer un presupuesto mensual y trabajarlo para cumplirlo. Es importante priorizar y asegurarse que los gastos de vivienda, alimentación y servicios básicos estén bajo control y en ciertos casos con provisiones. Así tendrá más claridad sobre los flujos mensuales de gastos y el destino que tendrán sus ingresos. Si ya se cuenta con un presupuesto mensual hacer una proyección anual es lo ideal, ahí podemos integrar gastos de temporada como vacaciones, regreso a clases, celebraciones (día de la madre, día del padre, cumpleaños, graduaciones, navidad, entre otros).

3. Revisión para liquidar deudas y control en el endeudamiento

Las deudas son una carga importante y pueden impedirte alcanzar la tranquilidad financiera. Empieza a pagar tus deudas ahora. Establece un plan para intentar cancelar todas aquellas que no sean cómodas o necesarias. Es importante que las deudas no salgan de control. Mientras liquidas deudas, comprométete a no tomar deudas adicionales.

4. Gasta con objetivo claro

Para una buena salud financiera hay que evitar desperdiciar realizando compras o gastos innecesarios. Cada egreso debe tener un objetivo claro. Antes de gastar los excedentes de dinero, hay que priorizar el pago de deudas o definir un destino para ahorrarlo.

5. Ahorro para un fondo de emergencia

Es importante que se revise escenarios de cuánto necesitará si se quedará sin ingresos mensuales o perdiera el empleo. Así podría crear un fondo de emergencia. Se convertirá en una práctica para fomentar el ahorro a largo plazo, pensando en la jubilación, por ejemplo.

EL GASTO HORMIGA

Hay un gasto que se lo denomina hormiga, porque la persona no se percata que ha sacando el dinero de a poco; pero al final del mes o del año suman un monto importantes. Entre esos gastos están lo que se compra en golosinas, salidas al cine, salidas a restaurantes, paseos, comprarse un gusto, etc. "Lo ideal es destinar entre 5 a 10 % del salario a los gastos hormigas, hay que controlarlos. Cuando no se hace una planificación se puede gastar más de un 15 %", dijo Esteban Corea subgerente Comercial de Cooperativa Andalucía.

Para tener una idea de lo esto implica de un salario básico, que es de 425 dólares, es terrible que cada mes se tenga un gasto hormiga de más de 64 dólares, al año implica 768 dólares y en 10 años suman 7.680 dólares, que es una suma que se puede utilizar para arrancar un emprendimiento o para dar de entrada para un carro o para una casa, según la meta que tenga la persona.

Otro punto importante que destacaron los expertos consultados es que el caso de ser padres de familia el décimo cuarto debe servir para cubrir los gastos de estudios de los hijos, excepto que por otros arreglos no se requiera para ello entonces sí se debe destinar a un plan de ahorro, que no es imposible realizarlo.