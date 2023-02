El próximo sábado, el frente económico del Gobierno tiene previsto reunirse en Guayaquil para trazar las directrices que permitirán que el PIB del país se expanda, según lo previsto este año (3,1 %). Un reto que se complica en un escenario de incertidumbre política, que según reconoce el ministro de Economía y Finanzas, pasa factura.

Varapat Chensavasdijai es el nuevo jefe de la misión del FMI para Ecuador Leer más

- Todo es una sinergia, pero, ¿en qué sector podría recaer el mayor peso para empujar la economía este año?

- Una parte ya se lo ha hecho (desde el Ministerio) disminuyendo el ISD, desde el 4 % hasta el 2 % al final del año, también con el ICE, y la bajada del IVA para los feriados...El año pasado tras bajar el ISD del 5 al 4 aumentó la recaudación un 10 %, la evidencia de esto es que bajando impuestos aumentan las ventas y la recaudación. Estamos confiados en que el sector privado seguirá creciendo... Pero el fin de este frente económico es ayudar a coordinar las acciones de otras carteras de Estado, relacionadas a la atracción de inversiones, la firma de acuerdos de libre comercio y contratos de inversión y al impulso de proyectos grandes en temas de hidrocarburos, mineros y eléctricos. Todo requiere un dictamen de Finanzas por el impacto fiscal o solo una coordinación para ver cómo se lo va a lograr....

- Bajar impuesto es básico para impulsar la labor empresarial y el consumo, el pilar en el que ustedes, han dicho, se apalancará buena parte del crecimiento económico de este año, pero, ¿eso es suficiente?

- Hemos trabajado mucho en tener una economía ordenada (con un déficit que en dos años bajó del 7 % al 1,7 % el año pasado), y eso da pie para que la microeconomía pueda ser reactivada, eso sí que lo siente la gente. No solo es bajar impuestos, el año pasado le hemos metido 2.000 millones de dólares en créditos a la economía y este año le vamos a meter 2.000 millones más, a través, específicamente, de la banca pública, que es la base de la pirámide microproductiva. El crecimiento de las ventas también se explica en que nunca antes se había metido tanta plata en la base de la pirámide, y lo vamos a seguir haciendo.

Hemos trabajado en ordenar la economía,

eso da pie a reactivar la macroeconomía

- Garantizar el crecimiento con todo lo que están haciendo será un reto, pero también es un pendiente mejorar la percepción de fronteras hacia afuera. Enero volvió a cerrar con un repunte del riesgo país (1.216 puntos).

- Dentro de lo que podemos hacer para bajar el riesgo país, lo hemos hecho todo. Terminamos el año con un superávit en el sector público no financiero y en la cuenta corriente, que es el sector externo, con las reservas internacionales más altas del país, algo que ningún otro país de Latinoamérica lo ha logrado, pero el país está enfrentando un escenario de incertidumbre política que nos está pasando factura, que viene de una Asamblea con la que no se puede llegar a acuerdos y de pseudolíderes políticos que permanentemente están generando una suerte de amenaza velada de querer salir a las calles, lo cual perjudica al país. Lo que pasó en los 18 días de junio del año pasado, generó mil millones de dólares en pérdidas.

- Con un riesgo país elevado se encarece el crédito y empeoran las condiciones de colocar préstamos en el mercado privado. ¿Eso no puede menoscabar los planes que tienen?

- Yo he hablado ya con la Junta Financiera, no tengo voto, pero tengo voz, y en ese sentido, para que esto no afecte, he planteado la necesidad de que Ecuador debe tener una liberalización de tasas de interés, como lo tienen otros países dolarizados, en base al riesgo de quien pide un crédito. La gente se pregunta por qué no vienen más bancos, bueno, porque tenemos precios controlados, pero si tú liberalizas la tasa de interés como lo hace Panamá, por ejemplo, seguramente vamos a hacer más atractivos para atraer más financieras y con eso mejorar el costo del crédito. No creo que eso represente una amenaza (para el crecimiento)...pero sí creo que trabajar en eso es fundamental para crecer con más fuerza este año.

Hemos hecho de todo para bajar el riesgo país, pero la incertidumbre política pasa factura

- Con respecto al financiamiento de este año. ¿De esos $ 7.500 millones de necesidad proyectada, cuánto está ya negociado?

- Alrededor de 6.500 millones son créditos de libre disponibilidad y cerca de 1.000 millones son créditos atados a proyectos. De qué tipo de instituciones multilaterales: Banco Mundial, BID, CAF, FLAR, principalmente, no únicamente, también hay de cooperación de gobiernos, AFD que es de Francia y JICA que es de Japón.

El número de transacciones digitales se duplicó en tres años en Ecuador Leer más

- ¿Pero son créditos que están en qué nivel de negociación?

- Son créditos que están asegurados...podemos decir que el 80 % ya está prenegociado.

- Hace poco una comitiva del FMI visitó el país, ¿con qué objetivo se dio ese encuentro?

- El nuevo jefe de la misión del FMI para Ecuador (Varapat Chensavasdijai) vino a presentarse oficialmente. Una vez que hemos culminado el acuerdo con el fondo, tenemos la opción de tener financiamiento con ellos, pero en este punto del camino, no lo necesitamos, aunque tenemos la posibilidad.

- En tema de subsidios, ¿cuál es la meta para este año?

- El año pasado ya focalizamos el subsidio del combustible al sector camaronero...en principio es que esto se pueda aplicar en otros sectores productivos, aunque ya no son muchos los sectores privados que tienen subsidio, ya son pocos. $ 4.500 millones están yendo a este tipo de ayudas, el grueso de eso está en el sector automotor, que se conoce es el tema de transporte y luego está el tema del gas que para nada será tocado. Ahora entre el diseño y la política pública hasta poder ejecutarla toma un tiempo, pero la idea es poder tener avances importantes este año.

SU PERFIL

El ministro de Economía y Finanzas es economista especializado en gestión empresarial por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Posee un doctorado en Economía de la Eseade de Argentina y un masterado en Finanzas por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y la ESADE Business School de España. Antes fue gobernador del Guayas y presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG).