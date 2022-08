La orden de Gobierno de frenar la eco plus deja varado al mercado

Estaciones que iban a participar en el plan piloto para la comercialización de la nueva gasolina eco plus 89, que iba a iniciar este 11 de agosto de 2022, estaban listas para recibir el nuevo combustible.

Sin embargo, la noche del pasado lunes 8 de agosto, Petroecuador comunicó que la iniciativa se suspende sin dar explicaciones de los motivos ni la nueva fecha para arrancar la venta.

Este martes, EXPRESO consultó al Ministerio de Energía y señaló que el encargado de responder es Petroecuador. Mientras que en la petrolera estatal se limitó a decir que próximamente dará a conocer una nueva fecha.

Desde el pasado lunes, Margarita de Caballero esperaba con los tanques vacíos de sus dos gasolineras que funcionan en Guayaquil bajo la marca Primax. La propietaria se enteró del cambio en los planes de Petroecuador a través de medios de comunicación.

“Hasta nos cobraron $ 400 por derecho de llave para vender la nueva gasolina, que ya todos hemos cancelado, y ahora resulta que no”, aseguró De Caballero.

Sus dos estaciones mantenían los tanques vacíos listos para recibir a la nueva gasolina que nunca llegó. “Ya hoy día le voy a meter 3.000 galones (de ecopaís) al tanque que estaba designado para la eco plus de 89. No puedo tener cuatro mangueras desocupadas”, señaló la propietaria de las estaciones.

“Las estaciones que se acogieron a este plan se quedaron con los tanques vacíos porque ya estaban esperando el nuevo producto y no sabemos para cuándo va a salir el nuevo producto”, aseguró Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (Camddepe).

Es la segunda vez que Petroecuador pospone el plan de la nueva gasolina, que buscaba ser una alternativa entre la ecopaís y extra con subsidio, cuyo costo por galón es de $ 2,40 y la súper, con un precio liberado al mercado de $ 5,20. Petroecuador informó el lunes a las estaciones de servicio que el costo de la nueva eco plus 89 sería 3,98 por galón.

La nueva eco plus 89 iba a ser el resultado de más etanol para conseguir más octanaje. Para el experto en el sector Bolívar Malta actualmente ya hay déficit de etanol en el país, lo cual hace difícil creer que Petroecuador pueda cumplir con la promesa de un combustible de mejor calidad. “Ni siquiera hay para cumplir con la mezcla de ecopaís (...) Petroecuador le está vendiendo al país una mezcla que no tiene el 5 % (de etanol). Dan un producto de mala calidad y no es verdad lo que están diciendo”, señaló.

Otros datos del proyecto