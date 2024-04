Especulación en alimentos que no pagan IVA: se activan los operativos

Operativo.- La autoridad se asegura de que la balanza no esté alterada, en un control realizado este martes 2 de abril de 2024.

El fantasma de la especulación todavía deambula en el temor de los consumidores, porque se cree que costarán más los alimentos, pese a que por ley no pagan el Impuesto del Valor Agregado (IVA), por lo tanto no hay justificación para que los productos agrícolas cuesten más. Ese es el razonamiento de la autoridad que aseguró que van a mantener los operativos para evitar una subida de precios que no esté justificada.

El intendente de Policía del Guayas, Gonzalo Ortega, junto a comisarios de la provincia hoy, martes 2 de abril de 2024, realizaron operativos para constatar que los precios de la canasta básica se mantengan y que no exista especulación.

Ortega aseguró que no encontraron precios incrementados en el mercado de transferencias en Montebello y en el mercado Central, en Guayaquil. La autoridad aseguró que los operativos se están haciendo en toda la provincia del Guayas.

Lo único que encontraron es que el comerciante, pese a todas las advertencias que les hacen, no mantiene publicado en una pizarra los precios actualizado. Además se repite el problema de la balanza alterada y la falta de limpieza. Por lo tanto, las únicas observaciones de la autoridad fue la lista de precios que se publiquen actualizada a diario, el debido control de balanzas e higiene de los productos.

"Estamos activos, pedimos a la ciudadanía denunciar la especulación, no hay motivos para el incremento en frutas, verduras, hortalizas y productos de la canasta básica. Estamos 100 % vigilantes para que no exista intermediarios que causen especulación", dijo Ortega.

Ortega agregó que desde ahora se realizarán operativos sorpresas en los mercados municipales, supermercados y tiendas barriales. "Hay cero tolerancia a la especulación", manifestó.

Los ciudadanos pueden escribir sus denuncias en las redes sociales de la Gobernación de Guayas o acercarse a las comisarías.}

