La naviera Maersk ‘huye’ de la inseguridad de Puerto Bolívar

La inseguridad en los puertos del país no solo incide en la contaminación de la carga exportable con droga, también ha empezado a poner en riesgo la logística para comercializar banano en el exterior. La primera señal la ha dado Maersk, una de las navieras más importantes del mundo, que acaba de anunciar la suspensión temporal de sus operaciones en el Puerto Bolívar (El Oro), a la espera que los remolcadores que trabajen en el proceso de embarque tengan suficientes garantías.

José Antonio Hidalgo, presidente de la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador (AEBE), sostuvo que la noticia empezó a conocerse el pasado domingo, pero se hizo efectiva el lunes, cuando por esta medida, 400 contenedores de banano tuvieron que trasladarse al Puerto de Guayaquil, para poder ser exportados. Si bien el servicio de esta naviera continúa, precisó ayer Hidalgo, “lo que se ha dicho es que durante esta semana, (la fruta) se reubicará a Guayaquil, por tema de inseguridad”.

A través de un comunicado, remitido ayer a AEBE, las Fuerzas Armadas del Ecuador se refirieron al hecho. Tras comprometerse a dar un mayor resguardo en aguas territoriales, detallaron los eventos recientes “que han afectado gravemente la seguridad marítima en Puerto Bolívar”. El fin de semana pasado, específicamente los días 9 y 10 de septiembre de 2023, según se narra, “un grupo delincuencial perpetró una serie de abordajes a remolcadores de empresas privadas en la isla Puná. Su objetivo era forzar a estas empresas a pagar las llamadas ‘vacunas’, con el fin de permitir la navegación de sus embarcaciones”. Tras estos actos delictivos, “las empresas afectadas se vieron obligadas a retirar sus remolcadores, lo que resultó en la afectación de las actividades en el puerto”, y por ende, la decisión de Maersk.

COSTOS El valor por trasladar la fruta desde el Puerto Bolívar al Puerto de Guayaquil podría alcanzar hasta los $ 620 por contenedor, según bananeros.

Este Diario intentó ponerse en contacto ayer con Alfredo Jurado, gerente de Yilport, empresa que tiene a cargo la concesión del Puerto Bolívar, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. No obstante, se conoció que tanto la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar como Yilport, anunciaron que, con la ayuda de mayor resguardo, las operaciones en la terminal marítima se reanudarán hoy, miércoles. No obstante, las líneas navieras no han establecido una fecha oficial para esto.

De acuerdo con las cifras de AEBE, en el 2022, el 23,44 % del total de la fruta exportada a nivel nacional salió por Puerto Bolívar. De eso, los productores bananeros estiman que al menos un 20 % se estaría redirigiendo a Guayaquil, una medida que es más segura, pero que afecta el bolsillo del agricultor.

Mauricio Ortiz, presidente del Centro Agrícola de Machala, cuenta que en la provincia existen unos 3.800 productores entre pequeños, medianos y grandes, “que nos vemos afectados por lo que está pasando en Puerto Bolívar. Lo que esperamos es que esto se solucione rápido porque eso está generando un costo adicional. Nos hemos comunicado con una operadora de transporte para saber los costos de los viajes a Guayaquil y nos han dicho que el costo por contenedor está entre 580 a 620 dólares”, explicó.

En El Oro somos 3.800 productores. Esperemos que se solucione rápido por los altos costos. Mauricio Ortiz

Centro Agrícola de Machala

Hidalgo dice tomar la palabra a las autoridades y dar un voto de confianza al trabajo que, en los próximos días ofrece realizar las Fuerzas Armadas, pues coincide en citar la pérdida de competitividad que este problema genera al sector, pues el traslado de fruta a Guayaquil no es sostenible ni rentable. “Para nosotros es un tremendo efecto a la competitividad porque el simple hecho de trasladar la carga genera costos adicionales y tiempo. No es lo mismo tener un puerto a una hora u hora y media que es el traslado más largo desde una finca hacia al puerto de allá, a uno trayendo de tres y cuatro horas”, dijo.

La acción de la Armada, añadió, “merece tener nuestro voto de confianza, pero lo que esperamos es que este control sea permanente, no solo a corto sino a largo plazo, para que obviamente no haya ninguna repercusión que se dan en el comercio internacional”.

Este no es el único problema que la industria bananera tiene que enfrentar en los puertos del país. La semana pasada los principales gremios del sector se pronunciaron para exigir a las autoridades mejores medidas de resguardo, pues los efectos del narcotráfico, reflejados en la contaminación de carga exportable, no solo les genera una mala imagen a nivel internacional, sino que presiona sus cuentas. Al año deben invertir más de $ 100 millones para blindarse de la inseguridad.

En este contexto, el Servicio de Aduana del Ecuador (Senae) ha ofrecido instalar escáneres en puertos hasta la primera quincena de noviembre. En El Oro, este servicio será posible a inicios del 2024.

UN PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL

Ayer, la Armada del Ecuador por medio de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, el Comando de Operaciones Navales y el Cuerpo de Infantería de Marina, junto a Policía Nacional, la Subsecretaría de Transporte Marítimo y Puertos, la autoridad portuaria de Guayaquil, la autoridad portuaria Puerto Bolívar, y las empresas marítimas privadas que operan en Puerto Bolívar, se reunieron con el propósito de encontrar una solución que brinde seguridad a los remolcadores y a todas las embarcaciones que han sido afectadas.

A través de un comunicado se comprometieron a ejecutar un plan integral que permitirá garantizar la seguridad necesaria para que el personal a bordo de las naves de las empresas puedan realizar sus operaciones de navegación con normalidad. “No se permitirá ninguna actividad ilegal que amenace la seguridad de nuestros mares y de quienes dependen de ellos. El compromiso es absoluto y nuestra determinación es inquebrantable”, se dijo.

