El moko se ensaña y enferma a las fincas bananeras de Los Ríos

Apareció hace más de una década en El Carmen (Manabí), pero lo que parecía hasta ahora solo un problema para los cultivos de plátano, hoy también lo es para el banano. Un repunte de la presencia de moko en la provincia de Los Ríos está encendiendo las alertas de esta industria que, a través de sus exportaciones, es la segunda fuente de divisas no petroleras para el país. Lo que preocupa es el acelerado paso con el que esta enfermedad, que marchita y resta productividad a las plantas, podría estar diseminándose.

Las cifras las ha dado la propia Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), que refleja un brote de los cultivos afectados. En Los Ríos, se estima, existen unas 70.000 hectáreas de banano de las cuales, señala la Agencia, se ha logrado monitorear ya 30.000 ha de ellas. Los resultados preliminares arrojan que al menos un 8 % de esos cultivos inspeccionados (unas 2.400 hectáreas) están infectados, un porcentaje que está muy por encima del 2,45 % reportado en el 2023.

Patricio Almeida, director de Agrocalidad, señaló a EXPRESO que ese porcentaje puede variar en la medida en que se siga ampliando la muestra del monitoreo, una tarea de inspección que, desde este mes, tienen a cargo una veintena de técnicos, con la ayuda de 18 drones.

Ángel Llerena, doctor en Ciencias Agrícolas y docente investigador de la Universidad Católica de Guayaquil (UCSG), observa con preocupación el avance acelerado que, a su criterio, está teniendo esta enfermedad, ocasionada, explica, por la bacteria Ralstonia solanacearum raza 2, que marchita las plantas, evitando que estas produzcan sus frutos. Un problema que solo lo atribuye a la falta de un control efectivo. “Esto es nefasto porque Agrocalidad, que es la encargada de tomar medidas precautelares lamentablemente no ha cumplido con un control efectivo, eso ha provocado que esta bacteria se disemine en áreas bananeras, no solo en Los Ríos, sino en otras provincias del país”.

Un criterio parecido tiene Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros, quien cree que el problema podría ser mayor de lo que se anuncia. “Nosotros considerando todos los reportes que tenemos de las diversas provincias, estamos hablando que a nivel nacional, cerca de 20.000 hectáreas ya se han perdido por esta enfermedad y que unas 40.000 estarían afectadas y bajo riesgo, si no existe un control fitosanitario adecuado que permita la recuperación”. De estas 20.000 ha que calculan, al menos 15.000 estarían en Los Ríos y sus alrededores, lo que ya ha empezado a tener un efecto en la producción. “En esta provincia se reportan hasta 200.000 cajas menos y que realmente va a afectar el empleo porque son decenas de contenedores menos de todo ese hectareaje que no está produciendo y que, tal vez, no va a generar fruto en los próximos 6 meses mínimo y, cuando vuelva sembrarse, podría tardar al menos un año más en producir. Esto, si los resultados de estas cuarentenas son efectivas”.

Almeida ve con recelos las cifras no oficiales que empiezan a difundirse, y que distan mucho de los reportes de Agrocalidad, que hasta ahora ha registrado la presencia del moko en tres hectáreas de una finca de Arenillas (El Oro) y en apenas tres plantas ubicadas en Tenguel (Guayas). También hay infección en zonas del Oriente, Esmeraldas, Santo Domingo y Bolívar, pero aclara que se trata de casos aislados, registrados sobre cultivos para autoconsumo, no para el comercio. En Manabí, donde inició todo, la enfermedad sigue estando en las plataneras de la zona de El Carmen, con una incidencia del 3 %. “Son datos reales porque nosotros hemos ido al campo. Habría que ver qué tan sustentadas están las cifras de los dirigentes que se refieren al tema. Se habla de 40.000 hectáreas, pero cuando hemos pedido los sustentos de eso, no los tenemos”, dijo.

Almeida atribuye el problema de Los Ríos, a las inundaciones que se registraron a finales del año pasado e inicios de este año. “La bacteria se transporta a través del agua y muchas de las zonas de Los Ríos fueron afectadas, por eso vemos esta correlación con la infestación”. Sobre el nivel de responsabilidad que tendría Agrocalidad, el funcionario señala que ninguno, puesto que la entidad no ha parado de monitorear esta enfermedad. Las deficiencias de control, dice, la tienen los mismos dueños de finca que no están aplicando los protocolos de bioseguridad. Una mala práctica que intentan contrarrestar con capacitación.

Pero para Torres eso no es suficiente. Se requiere, dice, una mayor intervención estatal. Hoy los productores requieren créditos para dar el mantenimiento que no se dio en las fincas, en períodos de crisis. “Cuando una finca no tiene canales suficientes se produce un encharcamiento total de la bananera y eso es lo que hace producir bacterias u hongos que afectan a la producción”, dice.

Causas y protocolos para enfrentar al moko

Origen. Agrocalidad atribuye el repunte de moko a las inundaciones registradas a finales del año pasado y a inicios de este. La bacteria se transporta a través del agua, muchas de las zonas de Los Ríos fueron afectadas. Otro factor que se cita es el irrespeto de políticas de bioseguridad dentro de las fincas.

Bioseguridad. Las inundaciones no se las puede controlar, pero la bioseguridad sí. En ese sentido, los expertos recomiendan no permitir el ingreso de vehículos y personas sin desinfección previa, capacitar a los trabajadores sobre el uso y desinfección de herramientas, no utilizar material que venga de sitios no certificados.

Cómo actuar. Si se detecta una planta infectada, se recomienda seguir un protocolo para evitar su propagación. Este es notificar a Agrocalidad en el momento en que una planta tenga síntomas (el amarillamiento de sus hojas), hacer un procedimiento de erradicación y desinfección del suelo y dejarlo descansar un tiempo prudente antes de sembrar.

