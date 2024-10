Las mineras buscan recalibrar planes para autogenerar energía

Además de los dos proyectos mineros a gran escala en fase de producción (Mirador y Fruta del Norte), se espera que otros tres empiecen a operar en los próximos dos a cuatro años. Según las proyecciones de la presidenta del Directorio de la Cámara de Minería del Ecuador, Carolina Orozco, las inversiones mineras alcanzarán los 450 millones de dólares en el proyecto Loma Larga, en Azuay; 320 millones en el proyecto Curipamba, en Bolívar; y 150 millones en La Plata, en Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas. En total: 920 millones de dólares, que además se reflejarán en la creación de aproximadamente 3.000 empleos directos entre los tres proyectos.

En este escenario, el principal (e inesperado) desafío se relaciona con el abastecimiento de energía, según los ejecutivos de las diferentes empresas mineras que trabajan en el país y que se reunieron en Quito para analizar el futuro de la industria. Dada la actual crisis energética que atraviesa el país, que probablemente se extenderá por varios años, las empresas han tenido que recalibrar sus planes e incluir la autogeneración como una variable obligatoria en sus flujos presupuestarios.

Uno de esos casos es el de SolGold, que para su proyecto Cascabel ha incluido el levantamiento de un complejo hidroeléctrico y otro solar. Según su vicepresidente, Luis Mario Sánchez, la empresa ha firmado un memorando de entendimiento con Semaica, Enerhydra y Constructora Nacional para la construcción de una hidroeléctrica (90 %) que generará, junto con otro espacio para paneles solares (10 %), 200 MW. “Si no tenemos garantizada la energía, no habrá proyecto. Por eso, en estos momentos nos encontramos en la búsqueda de financiamiento con instituciones internacionales y entidades de inversión en energía sostenible”.

Situado en el cantón Ibarra, parroquia Lita, se espera que el proyecto Cascabel genere una inversión de 4.200 millones de dólares durante los 28 años de vida útil de la mina, además de la generación de unos 3.700 empleos entre las etapas de construcción y producción. Hasta el momento se han conseguido 700 millones de dólares de financiamiento, de los 1.600 millones necesarios para arrancar con las obras, aseguró Sánchez.

Por su parte, Lumina Gold, a cargo del proyecto Cangrejos, en Santa Rosa, El Oro, también ha definido un plan para autogeneración. Diego Benalcázar, representante de la minera, señaló que “pese a que la Constitución garantiza la provisión del servicio de electricidad, en estos momentos no podemos depender de ello e, incluso, quitarle energía al país. Por eso es necesario agilizar los trámites para que podamos obtener los permisos de autogeneración. Prevemos levantar tres plantas, que generarán alrededor de 50 MW”.

En cuanto a los dos proyectos a gran escala en marcha, Juan José Herrera, gerente de sostenibilidad de negocios de Lundin Gold Ecuador, afirmó que en su proyecto Fruta del Norte se han realizado inversiones por 25 millones de dólares para el autosuministro de energía. “Contamos con cinco grupos de generadores que se han puesto a disponibilidad del Sistema Nacional Interconectado. Nuestro consumo es de 8 MW, otro tanto no lo autogeneramos. No nos hemos opuesto al incremento de una tarifa, pero que sea una decisión técnica, no política”.

Mirador, mientras tanto, avanza hacia el arranque de la construcción de su segunda fase. Por el momento, la concesionaria ECSA espera llegar a un acuerdo con el Estado, ya que este argumenta la existencia de un compromiso puntual en el contrato de explotación minera, que es la construcción de una hidroeléctrica por parte de la minera. Sin embargo, esta hidroeléctrica tendría una intersección con otra en la misma zona, por lo que todavía se espera resolver el problema.

Apagones. Los cortes de electricidad en Ecuador también afectan los proyectos mineros, que buscan alternativas para contar con energía eléctrica.

