Mercados bajo control: así se vigilan precios tras el fin del subsidio al diésel

El fin del subsidio al diésel llevó a reforzar los controles en mercados y tiendas para garantizar precios justos.

Entre el 13 y el 16 de septiembre, en la provincia de Pichincha se ejecutaron 298 operativos de control de precio, peso y calidad en mercados y tiendas. El propósito, según informó el intendente de Policía, Mauricio Montalvo, fue evitar la especulación en productos de primera necesidad y proteger la economía de las familias ecuatorianas.

En coordinación con las Comisarías, los controles se reforzaron en los ocho cantones de la provincia. Durante la intervención en el Mercado de San Roque, los agentes verificaron el cumplimiento de la publicación visible de listas de precios, el uso de balanzas digitales y los permisos de funcionamiento, en concordancia con el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor.

Controles aumentan por la eliminación del subsidio del diésel

Dictamen de EE.UU. restringirá parte de las pesquerías ecuatorianas a partir de 2026 Leer más

La medida responde a un contexto particular: la eliminación del subsidio al diésel. Ante esta situación, el Ministerio de Gobierno, a través de Gobernaciones e Intendencias de Policía, mantiene operativos permanentes en centros de abasto, tiendas y micromercados, las 24 horas del día. El objetivo es garantizar precios justos y el acceso a productos básicos sin alteraciones indebidas.

En paralelo, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, confirmó que la noche del 15 de septiembre se registraron alteraciones en los precios de productos de primera necesidad en la provincia del Guayas. Sin embargo, destacó que la intervención inmediata de las Intendencias y Comisarías permitió controlar la situación en Guayaquil. Recordó también que la especulación constituye un delito sancionado con pena privativa de libertad.

Cerca de dos mil operativos de control

A nivel nacional, desde el fin de semana se desplegaron 1.178 funcionarios de las intendencias y comisarías, quienes ejecutaron 1.889 operativos de control. Estas acciones incluyeron la revisión de 434 mercados y centros de abasto, así como de 3.289 locales comerciales en distintas provincias.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ