Martín Mazza: “Lo de Worldcoin no es altruismo, desarrollamos tecnología”

Desde que arribó en junio pasado, Worldcoin ha tenido un inicio atropellado en Ecuador. Por un lado, la clausura de sus locales por una inconsistencia en los requisitos de funcionamiento; por otro, la reciente advertencia de entes de control que sugieren a la ciudadanía no ceder sus datos biométricos, como el escaneo del iris a cambio de criptos. El registro que esta firma, pese a todo, continúa ejecutando en el mercado local y a nivel global.

- Resueltos los permisos de funcionamiento han vuelto a operar en Guayaquil, ¿pero en qué quedó la queja de la Superintendencia de Protección de Datos respecto a la falta de un permiso para que sigan operando?

- No es que necesitemos un permiso. Uno adhiere o no se adhiere a una Ley de Protección de Datos, y eso sí lo hemos hecho. Nosotros ya de hecho nos adherimos al régimen de protección de datos de la Unión Europea, que es uno de los marcos regulatorios y de protección de datos avanzados a nivel mundial, y lo hacemos con cada uno de los países de Latinoamérica. No existe tampoco un permiso que puede tener un protocolo para tomarte una fotografía, por una única vez, para construir tu prueba que garantice (que en transacciones digitales futuras) eres realmente una persona y no un bot (una aplicación que imita el comportamiento humano).

- ¿Por qué es importante trabajar en esta identificación?

- En Ecuador, más del 90 por ciento de los ecuatorianos dicen que han sido víctimas de un fraude o riesgos de suplantación de identidad en línea. Y esto es porque en los últimos 20 años nos acostumbramos a entregar muchísimos datos, diariamente, en forma constante a distintas plataformas de tecnología para acceder a ciertos servicios, desde entregar en tiempo real mi ubicación o compartir fotos en redes, a entregar mi documento en línea para acceder a algún servicio. Entonces, con el escaneo del iris lo que se construye es un World ID con el que se puede validar la humanidad, preservando la privacidad de la misma. Con esto yo no necesitaría subir mi documento de identidad, que tiene mi dirección, mi código tributario, mi fecha de nacimiento, grupo sanguíneo, para comprar una entrada para un partido de fútbol. No tiene sentido.

- Uno de los cuestionamientos ha girado en torno a la forma. ¿Quién maneja esta base de datos?

- Ha generado rechazo porque este es un tema desconocido, pero Worldcoin nace para proteger la privacidad del anonimato de las personas en línea. Lo que estamos creando es un Worldcoin, un código binario encriptado de que un humano único pasó con este proceso de verificación. Es necesario aclarar que lo que creamos no es una base de datos biométricos, porque la fotografía que se toma con nuestra tecnología se elimina. No se almacena eso, ni se almacenan datos personales, porque tampoco se les pide eso.

Con el escaneo del iris, lo que se construye es un World ID, con el que se puede validar la humanidad, bajo privacidad.

- Pero el tema sigue siendo quién maneja ese registro biométrico. Hoy las mismas autoridades han advertido de los riesgos, si eso llega a caer en manos de ciberdelincuentes.

- El debate debería centrarse en si estas pruebas de humanidad deben ser centralizadas o descentralizadas. Si es una tecnología en la que vas a confiar en tu mismo proveedor que te da el servicio telefónico, o en cualquiera de las otras tres o cuatro compañías de tecnología que normalmente acaparan el 90 % del contenido digital global. Lo que nosotros buscamos es que sea una base pública pero segura. Las blockchains hoy demostraron que se puede lograr. Usted puede ir al blockchain de Bitcoin y consultar en tiempo real todas las transacciones, y además es sostenida por una comunidad, no depende de un único servidor, de un único CEO de una compañía, de un único individuo que está al mando de un proyecto. Con esto cualquier persona, organización pública o privada puede hacer uso de esto, ya sea el banco BBVA para firmar transacciones y saber que las hicieron humanos, o el Banco Santander o el Banco Central o una red social para asegurarse de que el contenido es de un humano y no de un bot.

¿Las empresas podrán recurrir a ustedes para hacer esta verificación?

No para una verificación, sino para usar el protocolo, hacer uso de la tecnología que hemos creado, con la que tú puedas el día de mañana en plataformas como X validarte como World ID antes de subir una determinada opinión. Imagínese la transparencia que eso agrega sabiendo que ese contenido lo subió un humano y no un bot... Esto no es altruismo, es el uso de una nueva tecnología que es blockchain, que se vincula a una criptomoneda que está diseñada para capturar el valor del ecosistema. Si el día de mañana esto es utilizado por varias empresas, pensamos que el valor se va a capturar con esta criptomoneda, que el día de mañana puede servir para pagar las transacciones sobre la red. El 75 % de los Worldcoins van a ir a la comunidad de los propios usuarios que se suman a proyectos. Otro porcentaje podría ser destinado a programas de becas para aplicaciones y hay como un 10 % destinado a los inversores que han aportado capital de riesgo para ir desarrollando este protocolo, todo el proyecto.

