Ella es la 'mamá' de las empresarias por su tesón de emprendedora y su dedicación a sus hijos. María Isabel Salvatierra es directora Miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil y vicepresidenta de la Cámara de Producción de Santa Elena. Es la fundadora de empresa Aquafit y de una agroindustria de banano orgánico en la provincia de Santa Elena.

Tiene una visión afinada como empresaria, tiene 65 años de edad, está llena de vigor y de planes para empujar la economía del país desde su trabajo. Desde ya entrena a sus hijos para dirigir las empresas, por esto ha puesto a Felipe y María Belén, de 30 y 25 años al frente de los negocios familiares.

La vena de empresaria Salvatierra la heredó de su padre, quien tenía un negocio en el mercado de Pedro Pablo Gómez. Desde joven emprendió en su propio comercio, pero quebró y eso no la derrumbó. Años después creó otros emprendimientos hasta que hace 13 año fundó la empresa Aquafit en la provincia de Santa Elena y pronto la marca será internacionalizada por Sudamérica y el Caribe, para lo cual se invertirá más de 1 millón de dólares.

María Isabel Salvatierra en el jardín de su hogar junto a sus hijos. CHRISTIAN VASCONEZ

Adicional de esto fundó la empresa 'Santa Elena Green Products' para cultivar 67 hectáreas de banano orgánico. Salvatierra cree en la agroindustria y por eso adquirió en total 640 hectáreas que irá cultivando poco a poco. Está convencida de que Ecuador debe dejar ser dependiente de los ingresos del petróleo.

Es una mujer que no se deja vencer. "No hay quien venza a una mujer que lucha para no dejarse derrotar y que siempre se toma de la mano de Dios", señala mientras su hija toma fotos de la entrevista con Diario EXPRESO.

Salvatierra fue madre a los 35 años de edad y ello le ayudó a tener el temple y la madurez para cumplir con su rol de empresaria, sin renunciar a la maternidad.

María Isabel Salvatierra ve la fotos del recuerdo junto a sus hijos. CHRISTIAN VASCONEZ

Admite que dedicar tiempo a los dos roles no es fácil, pero fue el amor materno que le dio las fuerzas para estar pendientes de cada responsabilidad tanto en el hogar como en la empresa.

Ahora, viendo las fotos de cuando sus hijos eran niños, medita de que su fórmula funcionó: fe, más acción, más ética, más disciplina. "Tengo dos hijos que se acostumbraron desde la escuela a ser responsables y a dar lo mejor de ellos. Nunca les permite una mala nota y les enseñé principios y el amor a Dios".

Salvatierra es una mujer de fe, por lo tanto considera que sin el apoyo de Dios no hubiera podido salir adelante con sus dos hijos ni en sus empresas.

Sus hijos en ella ven el ejemplo como madre, empresaria y persona. Salvatierra aprecia tanto la bendición de haber sido madre que tiene la frase de que es la maternidad que le ha permitido conocer el amor eterno.

La fortaleza que le da el amor de ser madre es la que la ha ayudado a superar las adversidades, con bríos se esmera por sacar provecho de las crisis. Por ejemplo, ahora que no se puede exportar el banano por el conflicto entre Rusia y Ucrania ha visto el beneficio en la harina de banano.

Así madre e hijos han formado un equipo de trabajo que han establecido estrategias para mantener las plazas de trabajo en sus empresas, que sus colaboradores han agradecido mediante una carta en la cual expresan que el mejor regalo de estos dos años es poder tener dónde ganarse un salario honradamente. "Es una carta que me emocionó al leerla, porque entre ese grupo de trabajadores también hay madres que son el sustento económico de su hogar", expresó Salvatierra.

Al momento de la sesión de fotos con sus hijos no faltaron las expresiones naturales de cariño entre hijos y madre, lo que evidencia el trabajo que ha hecho esta madre empresaria por criar hijos productivos para el país.