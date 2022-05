Una empresa nacional es la que ha subido el precio de la leche que comercializa, pero no es todo el sector. “Las demás marcas siguen igual, según sus políticas. Cada industria tiene sus reglas para poner el precio según el valor agregado que ofrece”, dijo a Diario EXPRESO Rodrigo Gallegos, director ejecutivo del Centro de la Industria Láctea del Ecuador (CIL).

Su aclaración se da luego de que Vita, una de las principales empresas lácteas del país, anunciara un incremento de valores, como como consecuencia de los altos costos que debe enfrentar el sector productivo. El incremento va de 0,5 de dólares a 0,15 de dólares. En el caso de la Sierra, dijo el costo de litro de leche pasó de 0,80 de dólares a 0,95 de dólares, mientras que en la Costa pasó de 0,95 dólares a 1 dólar.

A través de un comunicado, al que tuvo acceso EXPRESO, Patricio Calderón, el gerente General de Vita, explica que a nivel interno han decido factores como el incremento en el precio de los combustibles, un mayor costo de la mano de obra en el campo y los efectos del invierno. Eso, dice, ha ocasionado una baja productividad y un encarecimiento en la producción.

Por el lado de externo, está el conflicto armado entre Rusia y Ucrania que ha ocasionado una menor provisión de materias primas que está afectando a diferentes sectores. "Para la producción de leche en el campo puntualmente, existe escasez de fertilizantes, lo que también repercute en una menor productividad", citó.

El mensaje errado al mercado al intervenir en el precio de la leche Leer más

Gallegos reconoce que el problema que existe, pero señala que esto último responde a la política de fijación de precios que ha adoptado una sola empresa y no el gremio en general, pues recordó que en este sector, en particular, no existe un precio oficial, sino un pago mínimo que se hace al productor y que en la actualidad es de 0,42 de dólares.

No obstante, desde el gremio de productores se apoya la medida. Rodrigo de la Torre, ex presidente de la Cámara de Agricultura de la I Zona, espera que así como sube el precio al cliente final también se suba el ingreso que reciben los agropecuarios. Explicó que en Ecuador existe un sistema de indexación del precio de la leche en base a un acuerdo ministerial. La fórmula indexa el precio de sustentación a 52,4 % del precio de venta al público del litro de leche UHT en funda.

Entre las razones de porqué se encarece el producto está que los fertilizantes cuestan hasta un 120 % más, las sales minerales han subido un 20 % y la mano de obra un a 6,5 %.

Al sector lo que más le preocupa es el crecimiento de la informalidad, cada día se producen alrededor 6,2 millones de litros de leche; pero la industria formal está manejando un 40 %. El otro 60 % se mueve en mundo informal, que pagan los precios oficiales a los productores.

Las primeras señales del incremento del costo de la leche ocurre, como publicó días atrás este Diario, cuando en la Asamblea Nacional se analiza el proyecto de la Ley Orgánica para Fomentar la Producción, Comercialización, Industrialización, Consumo y Fijación del Precio de la Leche y sus Derivados”.