La magia y sabor del zapallo cautiva en el Halloween local

La copia de la fiesta de Halloween incluye usar uno de sus símbolos estrella, la calabaza. En Guayaquil, en octubre hay más demanda de zapallo porque al igual que lo que se hace en Estados Unidos, acá también se busca priorizar la decoración con elementos de la naturaleza.

Pero, ¿cómo nació esta costumbre? Según un relato irlandés, surgió de la creencia de que un granjero llamado Jack usó una cruz para atrapar al Diablo, que se quería llevar su alma. La costumbre era tallar un nabo con rostro o ponerle velas para ahuyentar el mal, pero cuando los irlandeses y escoceses llegaron a América y vieron que había una gran producción de calabazas, optaron por hacer lo mismo que con el nabo, pero usando zapallo. Una práctica que con el tiempo cambió y hoy forma parte de los festejos de esta fecha.

La arquitecta Alexandra de Aguirre, decoradora de Decorline, contó a Diario EXPRESO que usar elementos naturales para los adornos de Halloween ahora ha tomado más fuerza. Solo esta empresa, en lo que va de octubre de 2023, ha organizado 22 fiestas con esta temática. “Está de moda que la calabaza pequeña se use para allí poner una jalea que se hace con el mismo zapallo. Los zapallos grandes se usan para la decoración, en el interior se les ponen luces. Aunque tengo una celebración para los próximos días donde la calabaza gigante será usada para poner allí la colada morada”, detalló la experta en decoración de eventos.

Adicionalmente se pinta el vegetal y hasta se usan las semillas, que son pintadas para incluirlas en la presentación. Esta singular decoración ya no se usa solo para el 31 de octubre, sino para todo el mes. Así lo señalaron los organizadores de eventos. Esa es la tendencia entre los clientes, sobre todo para las tardes de té que suelen congregar en especial a las mujeres.

El diseño elaborado por un experto cuesta entre 60 y 120 dólares, aunque el precio depende del número de personas que asistan a la fiesta. Hay una preferencia por hacer las celebraciones en casas, así los ciudadanos se sienten más seguros.

Sauces IX. En los mercados municipales de Guayaquil es donde las personas buscan comprar las calabazas grandes. Joffre Flores

La tendencia hace que más personas busquen en los mercados y supermercados las calabazas. Por ejemplo, en la plaza de Sauces IX se venden zapallos grandes a 6 dólares.

La novedad también está en Megamaxi, donde se vende la calabaza natural ya decorada. De acuerdo con el tamaño, el precio va desde los 2,50 dólares. Los administradores de este supermercado, de la Corporación Favorita, indicaron que la demanda repunta particularmente en octubre por el festejo de Halloween. El vocero agregó que, de a poco, incluso se está posicionando la idea de hacer recetas con zapallo. En efecto, se preparan tortas y hasta postre de queso de calabaza, y también cervezas.

Porteña. Un cervecero artesanal sacó una edición especial de cerveza de zapallo. Joffre Flores

En Guayaquil, la empresa Porteña optó por sacar una edición especial de cerveza de zapallo. Su gerente, Guillermo Guerrero, dijo a EXPRESO que se inspiró en las tradiciones de Estados Unidos. Allá es común la elaboración de cerveza de calabaza. “En esta ocasión he hecho una cerveza con personalidad ecuatoriana, porque he agregado especias e ingredientes propios del país. Le puse el nombre de Uñas de Gato Sangrón, con la intención de jugar también con los recuerdos de la infancia, cuando veíamos la serie donde salía el gato que se llevaba artículos de la bruja. Ya me quedan pocas botellas, la venta fue un éxito”, manifestó el cervecero artesanal.

A nivel de las ventas de productos naturales también hay un aumento en la compra de hierbas como la hiedra, eucalipto y romero, que así mismo se utilizan en las decoraciones.

