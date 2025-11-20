La Universal impulsa su renovación con innovación, expansión y alianzas exteriores
La histórica empresa ecuatoriana moderniza su portafolio, refuerza su presencia global y conecta con nuevas generaciones
La Universal, una de las compañías de alimentos más tradicionales del país, está atravesando una fase de transformación que combina renovación de su portafolio, expansión territorial y nuevas alianzas con actores internacionales. La empresa, fundada hace más de 135 años, busca adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo y responder a la demanda de productos más modernos y diversificados.
Según datos de la compañía, actualmente genera más de 390 empleos directos y mantiene un ritmo de inversión anual que supera los 3 millones de dólares destinados a fortalecer sus marcas y capacidades internas. La Universal sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia para elevar la competitividad y consolidar su presencia en el mercado.
“El crecimiento de la empresa ha estado guiado por la calidad y el compromiso con los ecuatorianos”, señaló Manuel María Jaramillo, director general. Agregó que la compañía mantiene su mirada “en un futuro sostenible” mientras continúa invirtiendo en talento, innovación y expansión.
Más productos, más categorías
La Universal mantiene una posición dominante en barras de chocolate y chocolate en polvo. En los últimos cinco años, reportó un crecimiento de ventas del 6%, resultado —según la empresa— de la fortaleza de sus marcas y de la relación construida con los consumidores.
La compañía ha introducido nuevos productos orientados a renovar la categoría de chocolates y dulces. Entre ellos se incluyen Manicho Uff, Manicho Waffer, Cocoa 100%, Manicho Blanco y Manicho con Galleta, además de la reciente actualización de sus galletas.
Además, alianzas con empresas como La Moderna Alimentos, Unilever, Krispy Kreme y Urban Nutrition han permitido expandir la marca Manicho a nuevas categorías. Fruto de esas colaboraciones se han lanzado Manicho Protein, Manicho Party, Manicho Cake, Manicho Panettone y Helados Manicho.
Presencia en Estados Unidos y Europa
Como parte de su estrategia internacional, La Universal ingresó recientemente a Walmart en Estados Unidos, con el objetivo de llegar a más de 100 puntos de venta en los próximos meses. La compañía también tiene presencia en supermercados hispanos de España, Italia y otras ciudades estadounidenses.
Con su visión de seguir haciendo la vida de los ecuatorianos más deliciosa y entendiendo a las nuevas generaciones de consumidores, La Universal incorporó a su portafolio la marca Feastables, creada por el reconocido creador de contenido MrBeast. Esta alianza fortalece su apuesta por ofrecer propuestas modernas, de alta calidad y conectadas con las tendencias globales.
“Buscamos conectar con nuevas generaciones a través de un portafolio más moderno y creativo”, indicó Vanessa Ochoa, gerente de Marketing. Según la empresa, esta alianza abre la puerta a nuevas oportunidades en el segmento de chocolates y snacks.
El origen sigue siendo Ecuador
La empresa afirma que su prioridad de negocio y expansión de sus marcas es dentro del Ecuador. Su objetivo, sostiene, es mantener el equilibrio entre tradición y renovación en un mercado cada vez más competitivo.
