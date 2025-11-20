La Universal impulsa su renovación con innovación, expansión y alianzas exteriores

La Universal, una de las compañías de alimentos más tradicionales del país, está atravesando una fase de transformación que combina renovación de su portafolio, expansión territorial y nuevas alianzas con actores internacionales. La empresa, fundada hace más de 135 años, busca adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo y responder a la demanda de productos más modernos y diversificados.

Según datos de la compañía, actualmente genera más de 390 empleos directos y mantiene un ritmo de inversión anual que supera los 3 millones de dólares destinados a fortalecer sus marcas y capacidades internas. La Universal sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia para elevar la competitividad y consolidar su presencia en el mercado.

RELACIONADAS Nokia se asocia con NestAI para desarrollar tecnologías de defensa basadas en IA

“El crecimiento de la empresa ha estado guiado por la calidad y el compromiso con los ecuatorianos”, señaló Manuel María Jaramillo, director general. Agregó que la compañía mantiene su mirada “en un futuro sostenible” mientras continúa invirtiendo en talento, innovación y expansión.

Más productos, más categorías

La Universal mantiene una posición dominante en barras de chocolate y chocolate en polvo. En los últimos cinco años, reportó un crecimiento de ventas del 6%, resultado —según la empresa— de la fortaleza de sus marcas y de la relación construida con los consumidores.

La compañía ha introducido nuevos productos orientados a renovar la categoría de chocolates y dulces. Entre ellos se incluyen Manicho Uff, Manicho Waffer, Cocoa 100%, Manicho Blanco y Manicho con Galleta, además de la reciente actualización de sus galletas.

Además, alianzas con empresas como La Moderna Alimentos, Unilever, Krispy Kreme y Urban Nutrition han permitido expandir la marca Manicho a nuevas categorías. Fruto de esas colaboraciones se han lanzado Manicho Protein, Manicho Party, Manicho Cake, Manicho Panettone y Helados Manicho.

Presencia en Estados Unidos y Europa

Como parte de su estrategia internacional, La Universal ingresó recientemente a Walmart en Estados Unidos, con el objetivo de llegar a más de 100 puntos de venta en los próximos meses. La compañía también tiene presencia en supermercados hispanos de España, Italia y otras ciudades estadounidenses.

Con su visión de seguir haciendo la vida de los ecuatorianos más deliciosa y entendiendo a las nuevas generaciones de consumidores, La Universal incorporó a su portafolio la marca Feastables, creada por el reconocido creador de contenido MrBeast. Esta alianza fortalece su apuesta por ofrecer propuestas modernas, de alta calidad y conectadas con las tendencias globales.

“Buscamos conectar con nuevas generaciones a través de un portafolio más moderno y creativo”, indicó Vanessa Ochoa, gerente de Marketing. Según la empresa, esta alianza abre la puerta a nuevas oportunidades en el segmento de chocolates y snacks.

El origen sigue siendo Ecuador

La empresa afirma que su prioridad de negocio y expansión de sus marcas es dentro del Ecuador. Su objetivo, sostiene, es mantener el equilibrio entre tradición y renovación en un mercado cada vez más competitivo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, suscríbete aquí.