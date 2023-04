Las aprehensiones de artículos de contrabando incrementaron un 9 % el año pasado, y aunque el calzado, la ropa y aparatos electrónicos es lo que más se retiene, el aumento del decomiso de insumos médicos es lo que más hace sonar las alertas, por el riesgo a la salud de los ciudadanos.

Las medicinas y los insumos médicos están en el quinto lugar de lo que más aprehende la Aduana, con un costo de 4,8 millones de dólares, pero la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim), advierte que su incidencia y el efecto en el mercado es mucho mayor. Desde este gremio se cuestiona que una gran cantidad de procesos de contratación de insumos médicos se estén dando a quienes no tienen permiso de funcionamiento o no poseen buenas prácticas de almacenamiento. “Sin estos dos requisitos ni siquiera pueden sacar registros sanitarios y se sospecha que sean artículos que ingresaron al país como contrabando. Tenemos un estudio de 2020 y 2021 que revela esta situación”, señaló a este Diario Cristina Murgueitio, directora ejecutiva de Asedim.

Mugueitio agregó que junto con el contrabando también está el problema de las marcas falsificadas, “sabemos que en una unidad médica pública encontraron tirillas para hacer exámenes que eran falsas y esto también está en proceso de investigación”.

Asedim agrupa a 56 empresas que importan un 60 % de los insumos médicos para el país; y el gremio advierte también que hay unas 30 empresas pequeñas que están en riesgo de quebrar, afectadas porque sus ventas bajan a consecuencia del contrabando.

Escáneres La Aduana aseguró a este Diario que se está cumpliendo con el nuevo calendario, para que empiecen a funcionar los escáneres en mayo.

Labor. Una persona hace su trabajo en el Puerto de Guayaquil, donde se mueve el mayor comercio internacional.

Retener el incremento de la mercadería ilegal es una tarea titánica que ni este Gobierno ni otros han podido cumplir. La situación es compleja, se admite, porque hoy en día no se está luchando con simples contrabandistas. “Hace 20 años, el contrabando era de personas que querían ganar más, a partir de cancelar menos impuestos. Ahora son mafias y se investiga si se utiliza el ingreso ilegal de la mercadería para pagar el tráfico de drogas y así también lavar el dinero”. Es lo que dijo a Diario EXPRESO Felipe Ochoa, subdirector del Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae).

La autoridad de la aduana no puede tener miedo, así como el militar no teme a la guerra. Desde un escritorio no se combate el contrabando, hay que salir a hacer más operativos.

Gabriela Uquillas

directora ejecutiva de CEE