Sin perder su esencia, la yana api, colada morada en kichwa, se vuelve gourmet o la ponen en envases especiales importados. Una situación parecida ocurre con la guagua, aquí los locales compiten con sabores, rellenos y presentaciones.

La meta es atraer a más clientes, los negocios consultados por EXPRESO estiman que este año, en promedio, sus ventas subirán un 20 %.

En la panadería Erick, la colada morada que se ofrece este año tiene la frutilla orgánica, indicó su dueño, Wilson Flores. Para ello viajaron a Ambato, para desde allá traer la fruta de tamaño grande. “Al evitar los intermediarios es posible no solo ofrecer un producto con frutas que van de la finca directamente al cliente, sino que se puede ofrecer un mejor precio”.

Supermercado. Megamaxi ofrece 11 opciones de guaguas. CARLOS KLINGER

Adicional a ello, han importado envases de vidrio de Italia para vender la mazamorra en una nueva presentación.

En cuanto a la guagua, por primera vez han elaborado una careta de dulce para adornar el pan. Flores agregó que también la pueden personalizar bajo pedido con tiempo.

En innovación, Megamaxi no se queda atrás, este año ofrece 11 opciones de guaguas. El nuevo sabor de este año es la de M&M, que incluye un sachet para decorarla al gusto. También están las hechas con Galak, Crunch y Manicero. En el sector de las premium, hay la guagua de hojaldre rellena con crema de avellana y chocolate. Entre las clásicas están las rellenadas de mermelada de guayaba, mora y manjar.

Mercado. Nancy Durán arma las hojas para la colada. CARLOS KLINGER

Este año viajé a buscar frutillas orgánicas en Ambato para la colada morada. Wilson Flores



dueño de la panadería Erick



Otra panadería que innova es Adriana, ofrece guagua de oreo.

Hay para todos los gustos, hay locales que optan por ser fieles a la receta que viene pasando por generaciones. “La colada morada del hotel Courtyard by Marriott fue inspirada en las experiencias vividas del equipo de cocina; ya que una receta se puede convertir en un conjunto de recuerdos memorables en donde la familia es el ingrediente principal, provocando una infusión de mucho amor”, dijo a Diario EXPRESO Jorge Bucheli, gerente del hotel, donde ofrecen la mazamorra y el pan.

En la misma vía de la tradición está el restaurante Colada Morada, su copropietaria Melisa Naranjo manifestó que el local se distingue por mantener la receta original y aunque ofrecen el producto todo el año, en la semana que se recuerda el Día de los Difuntos venden más 25 ollas, cada una de 100 litros.

Sondeo Diario EXPRESO hizo un sondeo sobre las comidas que se preparan solo en celebraciones especiales. La colada morada y la fanesca empataron, frente al pavo; porque aunque es típico comerlo con relleno en Navidad, se lo puede comer durante todo el año, mientras que la bebida solo es en el Día de los Difuntos y la sopa, solo en Semana Santa, indicaron los ciudadanos consultados.

La lista de los lugares donde venden la colada y el pan es infinita, pero están Bombon’s, California, Española, etc. También en los restaurantes de los hoteles como Hilton Colón, Sheraton, etc.

La tradición de comerla en familia se ha extendido a empresas que compran para compartir con sus colaboradores. “En nuestro caso, dos industrias nos han pedido 3.000 vasos de 8 onzas”, comentó Flores.

Pan En el sondeo sobre la guagua, un 25 % no se la puede perder de comer en noviembre. Un 80 % indicó que no puede dejar de comer pavo en Navidad; y un 31 %, hace todo lo posible por no perderse de comer la fanesca en Semana Santa.

Hasta los campos santos piden la colada, “a nosotros nos han solicitado 420 litros entre dos cementerios”, indicó Naranjo.

Hay optimismo por las ventas de este año. “En promedio las ventas subirán en un 20 % y es posible que sea más”, señaló Víctor Tamayo, dueño de la Panadería Nacional.

El precio este año de la colada lista para servir, dependiendo del local y el envase, va de 3 a 12 dólares el litro.