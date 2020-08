Indicadores económicos, la evidencia de una gran crisis que enfrenta Ecuador

La banca y el sector exportador no petrolero son los que han surfeado mejor las enormes olas que levanta la crisis económica como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en Ecuador.

El golpe que han recibido las empresas que comercializan productos y servicios no transables (mercado interno) y las estatales como Petroecuador, ha sido tan grande que más de un millón de personas están en el desempleo, indicador que pasó del 3,8 al 13,3 % a nivel nacional.

Y todos estos datos se ven reflejados en las estadísticas de recaudación del Servicio de Rentas Internas (SRI). Las recaudaciones brutas totales de enero a junio de 2020 bajaron casi en 1.300 millones de dólares, comparadas con igual periodo de 2019.

El Gobierno no solo ha tenido una merma por el lado de los ingresos petroleros, que se redujeron casi a la mitad, sino también por el lado de las recaudaciones, que son las que fomentan los gastos corrientes del gobierno.

El sector privado de exportación no ha dejado de crecer, aunque ya no lo hace al mismo ritmo que el año pasado. De todos modos, el camarón, el banano y el cacao en grano y los elaborados han tenido un desempeño satisfactorio, en unos casos por el alza de los volúmenes y en otros por los precios internacionales.

En términos anuales las captaciones de la banca, como los créditos, no han sido menores a las cifras acumuladas de julio de 2019. En parte, porque los bancos repatriaron buena parte del dinero que tenían invertido en el exterior.

LABORAL. En mayo-junio de 2020, del total de desempleo oculto el 71 % no buscó trabajo porque cree no poder hallarlo, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El 13,5 % piensa que no le darán un empleo. El 6,7% espera la respuesta de un empleador.

Indicadores laborales. Adrián Peñaherrera.

INFLACIÓN. Aunque ya el año pasado se veían los efectos del bajo consumo de los hogares, en estos meses de 2020 la inflación ha tenido bajas importantes. En julio de 2020, tanto la mensual como la anual y la acumulada reflejan una caída de los precios.

Inflación Adrián Peñaherrera.

COMERCIO EXTERIOR. No solo que Ecuador ha exportado menos, también ha importado menos aún. De enero a mayo de 2020 el país dejó de recibir 1.300 millones de dólares y dejaron de salir $ 2.189 millones.

Comercio exterior Adrián Peñaherrera.

BANCA SANA. En términos de depósitos y de créditos entregados, los números acumulados a julio favorecen a la banca privada ecuatoriana, pero aún está por verse si los clientes que difirieron el pago de sus deudas podrán cancelar luego.

Indicadores de la banca Adrián Peñaherrera.

RECAUDACIONES TRIBUTARIAS. No solo que las recaudaciones brutas del Servicio de Rentas Internas bajaron, sino que todavía no devuelve el impuesto cobrado de más a miles de personas naturales a las que les retuvo impuestos adelantados y que ya dedujeron sus gastos.