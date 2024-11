Se importará maíz este año, según los productores del alimento

Los productores de maíz rechazan la supuesta conclusión del Consejo de la Cadena Agroalimentaria del Maíz. Según el gremio Defensa de los Agricultores, el Ministerio de Agricultura y Ganadería dio licencia para que este año se importen en total 95 toneladas de maíz. El permiso para traer 60.000 toneladas se había dado semanas atrás y el grano estaría por llegar a fin de mes; y en la reunión de hoy, lunes 18 de noviembre de 2024, se aprobaron otras 35.000 toneladas que llegarían en el 2025.

Los representantes de los gremios de los agricultores que estuvieron presentes en esta reunión indicaron a Diario EXPRESO que el diálogo empezó pasado de las 14:30 este lunes 18 de noviembre de 2024 y que la reunión duró más de hora y media.

Hay momento el Ministerio de Agricultura y Ganadería todavía no ha emitido un boletín informando cuál fue la conclusión de la cita de la cadena de producción del maíz.

Una discusión que empezó en septiembre

Desde septiembre de 2024 los productores e industriales del maíz vienen discutiendo por la cifra real de la producción del grano. Los agricultores aseguran que este año se van a cosechar 1'600.000 toneladas, por lo que la importación no es necesario. Pero los empresarios tienen la versión de que el cultivo sí fue afectado por el cambio climático y que faltará el alimento.

La defensa de los industriales desde el inicio fue que si hubiera suficiente maíz, el quintal no se hubiera llegado a vender hasta 23 dólares, cuando el precio mínimo de sustentación es de 16,50 dólares.

Los agricultores no detallaron que se dijo sobre la queja que ellos tenían de que supuestamente los industriales no le están comprando el maíz y que lo están reemplazando por trigo, que se trae del exterior, según explicó José Luis García, coordinador del Comité de la Defensa de los Agricultores. Además señaló que antes de que termine la reunión los agricultores fueron sacados de la sala, porque se oponían a la importación y lo expresaron en coro y en voz suficiente alta para que se entienda que no aprobaban la importación del alimento.

