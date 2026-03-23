Iliana González: “Se multiplica la inversión en la seguridad en los puertos”

Puertos privados refuerzan seguridad con tecnología y cooperación, mientras crece la participación femenina en el sector

Iliana González es la directora ejecutiva de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep), desde 2010.

Ecuador ha tomado medidas para terminar con el alto grado de inseguridad que tiene en algunas ciudades como en Guayaquil, dentro de esta meta los puertos privados también se han unido para obtener más seguridad. Adicional, en el mes de la mujer se hace una pincelada del rol de la mujer en los puertos de Ecuador.

Iliana González, directora de Asotep, cuenta a Diario EXPRESO de los planes de seguridad en los puertos privados y del rol de la mujer en este sector.

Uno de los temas que más inquieta hoy a los ecuatorianos es la seguridad. Desde el sector portuario, ¿qué se está haciendo al respecto?

Las inversiones se han multiplicado, la implementación de escáneres en los distintos niveles de control viene desde hace más de tres años. Además, estamos participando con el proyecto Serpaz, que ejecutan Corpei y Fedexport, con financiamiento de la Unión Europea. Llevamos más de un año participando y creemos que fortalecer la seguridad de todos los eslabones de la cadena logística es clave para la competitividad del país.

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¿En qué consiste este proyecto y quiénes participan?

Consiste en una iniciativa de formación técnica y apoyo para comunidades de Guayaquil, con el fin de mejorar oportunidades económicas y sociales.

Participan la Cooperación Alemana GIZ (programa Serpaz), la Unión Europea, el BMZ, puerto privado (asociado de Asotep y el Municipio de Guayaquil.

¿Cuál es el alcance de esta iniciativa?

Es un proyecto de aproximadamente tres años, con una inversión que supera los 3 millones de dólares. Arranca como piloto, pero la meta es extenderlo a toda la cadena logística del comercio exterior, con participación del sector público y privado.

¿Esto va más allá de los controles actuales en los puertos?

Totalmente. No se trata solo de reforzar la seguridad dentro de los terminales, sino de analizar todos los eslabones de la cadena logística, tanto en el ámbito terrestre como marítimo. La seguridad no puede verse de manera aislada.

Seguridad y cooperación en la cadena logística

¿Qué cambia con este enfoque integral?

Que se reconoce que la seguridad es una responsabilidad compartida. El puerto es uno de los eslabones de la cadena y punto de control e inspección. En el comercio exterior intervienen exportadores, transportistas marítimos y terrestres, depósitos, agentes, autoridades y actores internacionales. Por eso, la cooperación público-privada es fundamental.

¿Por qué este tipo de acciones no se implementaron antes?

Porque antes se veía el problema de forma limitada, centrado solo en la carga o en los puertos. Hoy existe una comprensión más amplia: es un problema global que requiere coordinación entre países y múltiples actores.

¿Qué metas tienen como sector para 2026?

Nuestros asociados están enfocados en incorporar más tecnología, automatización, sistemas de monitoreo y mayores procesos de control para una automatización integral.

En el mes de la mujer, ¿cómo ha evolucionado la participación femenina en los puertos?

Ha crecido de forma importante. Hace unos 10 años, la participación era cercana al 1 %; hoy, en promedio es del 16 % y en algunos terminales llega hasta el 24 %. Esto se debe a la tecnología, la capacitación y la apertura de espacios.

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Usted ha sido una de las primeras mujeres en liderar el gremio. ¿Cómo ha sido ese camino?

Ha sido una experiencia de aprendizaje y compromiso. He tenido la oportunidad de participar en procesos clave para la modernización portuaria, siempre respaldada por equipos técnicos y con una visión de país. El liderazgo se construye con conocimiento, ética y trabajo en equipo.

¿Qué falta por hacer para fortalecer el sector y la participación femenina?

Se necesita más mentoría, más capacitación y mayor motivación para que nuevas generaciones se integren. Este es un sector que exige conocimiento técnico, pero también ofrece grandes oportunidades de desarrollo.

¿Cuáles son los desafíos pendientes a nivel portuario?

Hay varios ejes clave: continuar con la profundización del canal de acceso, mejorar la infraestructura vial, avanzar en proyectos como el quinto puente y fortalecer la seguridad de manera sostenida. Todo esto es fundamental para mantener la competitividad del país.

Perfil

Iliana González es la directora ejecutiva de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep), desde 2010. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector marítimos - portuario. Es ingeniera comercial, con MBA en administración de empresas mención en comercio internacional.

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