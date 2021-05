El presidente del IESS pide suspender alza de tasa y acepta la renuncia del gerente del Biess

La decisión de elevar la tasa de crédito hipotecario de 5,9 % a 6,7 % no solo causó el descontento de los afiliados a la Seguridad Social. La política ha generado efectos en el plano administrativo. El gerente del banco de los afiliados (Biess), Diego Burneo, presentó su renuncia al cargo, luego de que el presidente Lenín Moreno pidiera su destitución, por calificar la medida de inoportuna y por no haberla sometido a consulta.

La renuncia de Burneo, dijo a EXPRESO Carlos Luis Tamayo, presidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha sido aceptada ayer durante una sesión extraordinaria urgente del directorio del Biess, una reunión donde también, dijo, se ha solicitado, suspender la medida que afecta a la adquisición de viviendas populares; es decir, a aquellas que tienen un costo de hasta $ 90.000.

"La administración debe presentarme hoy, 13 de mayo de 2021, un informe sobre la suspensión, la parametrización del sistema y los efectos de la misma", dijo Tamayo.

El representante del Ejecutivo dentro del directorio del IESS y el Biess, añadió que la administración debe realizar todos los análisis que sustenten dicha decisión, (demostrar) que no existió otra alternativa para tomar esa medida, que los parámetros del estudio no podían considerar variantes que esta establezcan otra tasa. "Eso no existió y por eso se convoca al directorio y se pide que amplíen los informes que sustenten técnica y financieramente la medida".

Tamayo menciona que el actual gerente, Freddy Monge, deberá montar un comité para analizar estos puntos y deberá resolver suspender la medida hasta realizar un estudio más pormenorizado. Del resultado del estudio dependerá establecer si la medida es definitiva ".

De suceder esto último, los trámites que se hayan hecho durante la semana pasada, en que estuvo vigente el alza, seguirán teniendo validez, pero deberán reajustarse a una baja de la tasa; es decir, al 5,9 %.