Horeca Fest
Es una cita gastronómica para personas interesadas en hotelería, cocina y turismo.CORTESÍA

Horeca Fest 2025: Fechas, agenda y entradas para el evento gastronómico en Guayaquil

La importante cita para hoteles y restaurantes del país anuncia sus novedades. Conozca los detalles para asistir a la feria

El sector HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) ya tiene marcada en su calendario su cita más importante del año. El Horeca Fest 2025 se tomará el Centro de Convenciones de Guayaquil del jueves 2 al sábado 4 de octubre, consolidándose como una plataforma de negocios, capacitación e innovación relevante para la industria gastronómica y hotelera del Ecuador.

¿Cuál es la agenda del Horeca Fest 2025?

La feria se estructurará en torno a tres ejes principales. El primero es su área de exposición comercial, donde 50 empresas nacionales e internacionales presentarán lo último en insumos, equipamiento y tecnología para la operación de hoteles y restaurantes. Este espacio está concebido para la generación de negocios y el 'networking' entre proveedores y empresarios.

HORECA
Imágenes del Horeca Fest 2024CORTESÍA
Gastronomía de España se exhibe en Ecuador

Gastronomía de España se exhibe para elevar su presencia en restaurantes

En paralelo, se desarrollará un congreso con un panel de conferencistas de alto nivel provenientes de Ecuador, España, Argentina y Brasil. Los expertos abordarán tendencias globales en sostenibilidad, innovación en el servicio al cliente y estrategias para alcanzar la excelencia operativa, temas cruciales para la competitividad del sector.

Como ya es tradición, uno de los atractivos centrales será la Copa Culinaria del Ecuador. La competencia volverá a reunir a más de 20 escuelas e institutos gastronómicos en su categoría JUNIOR. Sin embargo, la gran novedad de esta edición es la incorporación de la nueva categoría SENIOR, un espacio diseñado para que chefs profesionales con experiencia demuestren su talento.

El nivel de la competencia estará garantizado por un jurado de prestigio, entre los que destacan figuras como Juanjo López (España), chef propietario de La Tasquita de Enfrente; Manfred Krauth (Alemania), con más de 40 años de trayectoria; y el joven talento ecuatoriano Santiago Nieto.

El panel de conferencistas también incluye a expertos de gran renombre como el consultor argentino Marcelo Ferrari y la chef y sommelier española Sara Martín Ferreres, quienes compartirán sus conocimientos y visión con los asistentes.

