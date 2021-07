Hernán Mendoza: “No permitiremos nacionalizar el arroz que llega de contrabando”

Los tentáculos del comercio ilícito también tocan con fuerza al sector agrícola. El nuevo viceministro de Agricultura expone su preocupación, pero también las medidas que se están tomando.

Los arroceros amenazan con un nuevo paro y su desacuerdo con los nuevos precios Leer más

- El sector arrocero atribuye parte de su crisis de precios al ingreso de arroz peruano. ¿Qué están haciendo las autoridades para solucionar aquello?

- En estas últimas semanas hemos estado articulando acciones junto a Senae (Servicio Nacional de Aduanas), SRI (Servicio de Rentas Internas), Agrocalidad y las Gobernaciones de provincias fronterizas, como son Loja, El Oro, Zamora. Esto con el fin de instalar puestos de controles adicionales a los que ya existen, porque entendemos la problemática que vive el sector agropecuario, no solo del arroz, sino de otros productos como la cebolla o el limón, que están siendo fuertemente afectados en la frontera. Todos los días hay decomisos, intentos de pasar mercadería ilegal. Estamos regulando eso.

- ¿En qué cambia esto?

- Se está poniendo más personal, sobre todo estamos poniendo veedores de las Gobernaciones para que se cumpla. Es un trabajo al que también se ha unido personal de las Fuerzas Armadas. Si antes era un control que se hacía en oficinas, estamos enviando personal para que haga control in situ, con la exigencia de documentos. Si antes no se pedía la factura de entrada al SRI, se está pidiendo el comprobante, la nacionalización de ciertos alimentos. Verificando la prohibición de ingreso de ciertos productos que dispuso Agrocalidad.

El diálogo con el sector arrocero no ha terminado. Vamos a seguir tomando correctivos.

- Desde el sector productivo se habla de mafias enquistadas en el mismo sistema. De gente que hace que estos controles, por más personal que tengan, no terminen de ser efectivos.

- Es innegable. Podrían existir, como en toda institución, funcionarios que no hagan su trabajo de la mejor manera; pero estamos identificándolos. Si hubiera casos, no duden de que haremos cambios internamente. Estamos en un continuo proceso de evaluación para contar con un personal que se encuentre más apto para ese trabajo.

- Desde la Cámara de Agricultura se denuncia el ingreso de arroz peruano a piladoras con permisos de operar en la frontera sur, aun cuando la importación está prohibida. De esa forma, sostienen, el contrabando se está nacionalizando.

- Sí, nos hemos enterado de esta denuncia, de esta supuesta práctica. Y digo “supuesta” porque aún no tenemos un documento que lo certifique. Sin embargo, estos permisos de funcionamiento, tengo entendido, no son a piladoras nuevas, son a las que ya estaban en funcionamiento y que se les renovó el permiso. Distinto sería que se incremente el número de piladoras. Son piladoras existentes.

Estamos en un continuo proceso de evaluar a todo el personal que se encarga de realizar los controles.

- Pero lo ilegal ahí es que estarían recibiendo arroz peruano.

- Sí y por eso hemos desplegado a funcionarios de la Dirección Distrital de Loja y Zamora para que hagan un control exhaustivo in situ y verificar el origen del arroz que llega a ser pilado allí. No permitiremos que el contrabando logre pasar las fronteras, ni se llegue a nacionalizar en las piladoras fronterizas. Si se detecta grano peruano, las piladoras deben ser sancionadas. No podemos estar haciendo un esfuerzo en el interior del Ministerio, el de regular el precio de sustentación de arroz, y por otro lado tener una fuga y nacionalizar el arroz ilegal.

El Gobierno intenta calmar a los arroceros subiendo el precio de la saca a $ 30 y $ 32 Leer más

- A propósito de precios, los arroceros siguen descontentos con el valor de $ 30 y de $ 32.

- Esos precios son el resultado de una jornada de mesas técnicas. Son precios consensuados. Han participado arroceros, industriales, intermediarios, comercializadores. Evidentemente, eso no alcanza para ciertos sectores que tienen un costo más alto de producción, pero el diálogo con el sector arrocero no ha terminado. La próxima semana nos volveremos a reunir para seguir revisando los costos y la productividad. Con respecto a los insumos, estamos dialogando con las importadoras. La problemática de logística global, la escasez de contenedores, el incremento de los fletes de los países asiáticos han elevado mucho los precios. Sin embargo, estamos tratando de que la vía de ayuda sea flexibilizar las políticas de cobro y costos hacia los pequeños y medianos agricultores.