- ¿Cuántas de las promesas que les hizo el presidente Guillermo Lasso cuando era candidato han sido cumplidas?

- Se ha logrado que los ganaderos puedan portar armas, tras cumplir con lo que exige la ley. Este tema es fundamental por los robos y la inseguridad que hay. Las provincias más afectadas por robos son Guayas, Manabí y Santo Domingo. Nos están robando hasta los caballos. En otro tema, todavía estamos conversando sobre obtener financiamiento.

- Una de las quejas de los ganaderos es que los 3.000 dólares que había de crédito no alcanzan para comprar ganado, para mejorar la genética.

- Estamos dialogando con las autoridades, lo ideal es que sea de unos 20.000 dólares. Tenemos que trabajar en productividad. Los precios de los insumos subieron del 20 al 30 %, mientras que los ingresos han subido solo 5 %. Dependiendo del ganado, la libra en pie cuesta entre 0,70 y 0,90. Lo ideal sería aumentar del 5 al 10 % ese precio.

- ¿Ha mejorado la calidad de la carne para que sea posible ese aumento?

- La calidad de la carne ha mejorado, por la genética. Sin embargo, hay un sector informal que no ha dado ese paso. Lo que queremos es trabajar en que exista más formalidad.

Contexto La Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos estrenó nuevo presidente. El actual es Carlos Encalada, a quien le tocó por primera vez estar al frente de la realización de la Feria Ganadera, que se realizó desde el viernes 7 hasta ayer 10 de octubre. Los organizadores estiman que asistieron unas 60.000 personas en los cuatro días. Los stands que se alquilaron, dos meses antes no quedaba uno.

- ¿Qué porcentaje es informal?

- Se estima que hay un 40 % del total de los ganaderos que son informales.

- ¿Qué se necesita para que opten por ser ganaderos formales?

- Se requiere compromiso de parte de los ganaderos y facilidades del lado de las autoridades. Es fundamental también que el sector trabaje en trazabilidad para poder exportar.

- ¿Apoya los tratados de libre comercio?

- No estoy en contra de los tratados de libre comercio, pero queremos tener igualdad. Se espera que se importe ganado que no se ha alimentado con productos modificados genéticamente; no habría igualdad de competencia con nuestro ganado, que se alimenta de productos naturales y con insumos más caros.