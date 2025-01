¿Habrá escasez de arroz en Ecuador por el atraso en siembras?

En el 2024 hubo un problema de sequía y eso no permitió que en noviembre en ciertos lugares no inicie la siembra

Un porcentaje del arroz que se cultiva en Ecuador registra atrasos, lo que ha venido generando alertas de escasez del grano en el mercado para las próximas semanas. Pero dos expertos y líderes del sector arrocero explicaron a Diario EXPRESO la razón por la que puede haber calma en este tema.

Te invitamos a leer: Continental Tire anuncia reducción de su horario de trabajo, tras caída de ventas

"Se estima que un 30 % de la cosecha de invierno es la que se atrasó en empezar a cultivar, pero puntualmente es en las partes altas de Salitre o de Palestina y otros puntos", indicó José Luis García, coordinador de la Defensa del Agricultor.

Inés Manzano: La tercera barcaza llegará al país la tercera semana de enero de 2025 Leer más

García agregó que en otras zonas como en Daule y Santa Lucía el cultivo empezó a tiempo, en estas zonas donde se da la mayor parte de la producción no hubo problema y ello garantiza que exista suficiente arroz; estas áreas cuentan con riego y eso permitió que se siembre en noviembre, cuando todavía no llovía. Enfatizó que es muy importante que el Gobierno de turno, el actual o el próximo, comience a preocuparse por el tema, es primordial invertir en un sistema para llevar el riego a las partes altas donde todavía no hay.

Recordó que cultivar una hectárea de arroz cuesta 2.200 dólares y que el Ministerio de Agricultura determinó que el precio mínimo del arroz de grano corto sea de 34 dólares y para el de grano largo, 36 dólares. "Son precios que deja al agricultor con las cuentas como para sobrevivir, no para tener una verdadera ganancia, una ganancia que permita una vida que cubra lo básico, no lujos, pero sí una vida digna. Eso todavía no es algo que el agro tenga", manifestó García.

Ecuador exporta arroz a Colombia

Así como habrá suficiente arroz para el mercado nacional existirá para exportar, Ecuador vende el alimento a Colombia en junio de cada año y tiene planes de conquistar otros países, ya se ha enviado algo a América Central, dijo Juan Pablo Zúñiga, presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (Corpcom).

Zúñiga agregó que el atraso en el cultivo es de unos 40 días, pero como otras zonas sí empezaron a sembrar a tiempo habrá una cosecha escalada entre abril y junio, sin que exista escasez.

También puede leer: Apagones en pausa, pero aún sin una solución definitiva

El reto que tiene Ecuador es mejorar la competitividad y para ello requiere que bajen los precios de los insumos y de la semilla certificada, en la actualidad los agricultores siembran la semilla reciclada, esto hace que la producción sea menos y eso hace que el arroz ecuatoriano tenga un precio mayor. "Entonces, eso no es un beneficio para el país, porque el precio internacional del arroz ha bajado entre un 10 % y un 15 %", indicó Zúñiga.

La producción de arroz en 2023 en Ecuador fue de más de 1,6 millones de toneladas, la provincia que más cultiva es Guayas con un 67,6 %, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

Hay otro tema que inquieta a los agricultores, según García, los candidatos a la presidencia no se ha indicado con detalles cuál será la política para el agro y para la ganadería.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ