Guayaquil será sede de Money Day 2025, el congreso líder en finanzas personales

El evento reunirá a expertos nacionales e internacionales el 29 de octubre en la UEES, con más de 500 asistentes previstos

Money Day 2025 reunirá a expertos nacionales e internacionales en el auditorio de la UEES.

El próximo miércoles 29 de octubre, el auditorio de la Universidad Espíritu Santo (UEES) será escenario de la segunda edición de Money Day, el encuentro de finanzas personales más relevante del Ecuador.

El congreso se desarrollará en el marco del Día Mundial del Ahorro y espera congregar a más de 500 asistentes presenciales, además de contar con transmisión en vivo vía streaming para el público nacional e internacional.

Un referente internacional entre los expositores



El invitado central de esta edición será el Dr. Andrés Panasiuk, uno de los principales referentes de habla hispana en educación financiera.

Panasiuk es autor de más de 12 libros, entre ellos los bestsellers ¿Cómo llego a fin de mes?, La libertad financiera y Con o sin dinero. Además, es fundador del Instituto para la Cultura Financiera, con presencia en América Latina y Estados Unidos.

Su participación busca ofrecer un enfoque práctico y accesible sobre cómo administrar el dinero y alcanzar estabilidad económica.

“El dinero es un excelente sirviente, pero un pésimo amo”, destaca Panasiuk, quien compartirá herramientas para lograr independencia financiera sin perder el equilibrio personal.

Más de once conferencias en una jornada completa



Durante una jornada de 08h30 a 18h00, el evento incluirá más de diez charlas y talleres temáticos enfocados en brindar herramientas para una mejor gestión del dinero.

Los ejes principales serán:

Manejo del crédito y reducción de deudas.

Estrategias de inversión accesibles.

Finanzas en pareja

Educación financiera para jóvenes y niños.

Neurofinanzas y toma de decisiones.

Finanzas emocionales y herramientas tecnológicas para el control financiero.

Expertos nacionales e internacionales

Además del Dr. Panasiuk, participarán reconocidos conferencistas como Joselyn Quintero (Venezuela), especialista en neurofinanzas y mentalidad de abundancia; Claudia Donoso (Panamá), quien abordará el tema de la monetización de habilidades; Francesca Perugachi (Ecuador), con una charla sobre crédito inteligente; y la pareja Dave & Dany (Colombia), expertos en finanzas en pareja; Juan Xavier Muñoz , Rafael Sandoval, Juan Suarez; que nos hablarán de diversas formas de inversiones.

También se desarrollará la charla “Educando para la abundancia: cómo formar niños ricos aplicando las 12 leyes de la riqueza consciente”, a cargo de Quintero.

Promover una cultura financiera en Ecuador

El objetivo de Money Day 2025 es democratizar la educación financiera, acercando conocimientos prácticos a familias, profesionales y emprendedores.

“Invertir en educación financiera es invertir en tranquilidad emocional”, sostiene el mensaje central del evento, que busca fomentar hábitos económicos saludables y responsables en el país.

Apoyo institucional y entradas disponibles

El evento cuenta con el respaldo de entidades como la Bolsa de Valores de Guayaquil, la UEES, el Tecnológico Universitario Argos, Radio Forever 92.5, Diblue, Duocell, Tenis Club, entre otros: además de auspiciantes como Ecuafact, Intervalores y Zion.

Las entradas están disponibles en los portales:

www.ticketshow.com.ec

www.moneyday.ec

