El día jueves 22 de septiembre de 2022 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo comentarios sobre la pesca atunera del Ecuador, resaltando que el principal origen de sus capturas eran de aguas territoriales de Perú, que sus capturas impedían que los atunes lleguen a zonas donde pescan los barcos atuneros mexicanos, y además que se pescaban atunes juveniles. Por lo tanto la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), la Asociación de Atuneros del Ecuador (Atunec) y la fundación Grupo de Conservación del Atún (Tunacons) mediante un comunicado explican cómo es la pesca que realiza Ecuador.

Al respecto, la flota atunera ecuatoriana hacen las siguientes precisiones: Ecuador pesca en cuatro zonas principales esto es alrededor de la Reserva Marina de las Galápagos, al sur; dentro y fuera del mar territorial del Perú, entre noviembre y marzo; en el Pacífico central y al norte, alrededor de la línea ecuatorial compartida frente a Ecuador y Colombia. Los gremios aseguran que esta información puede ser corroborado en los informes científicos públicos de la Comisión Inter-Americana del Atún Tropical (CIAT).

Para México la pesca ecuatoriana viene de Perú, y se hace esta observación porque en el acuerdo comercial quieren que se limite el ingreso del producto de la pesca, que sea solo de Ecuador; en la actualidad el atún que exporta el país no tiene restricción de origen y por esto Rafael Trujillo, Director de la Cámara Nacional de Pesquería, considera que si se acepta esto en el TLC será un retroceso, porque hay meses en que Ecuador pesca en Perú, sin que esto implique que toda su pesca se realice en el vecino país.

En la aseveración de México de que la flota ecuatoriana no deja pasar atunes para que aproveche la flota mexicana, según los gremios ecuatorianos no hay documento técnico que se conozca, que pruebe ello. La CNP enfatizó que Ecuador captura más barrilete y que México, el atún aleta amarilla.

Los entes ecuatorianos reconocen que hay una pesca incidental del atún juvenil, y aseguran que la población de barrilete y aleta amarilla es buena y que el país obtuvo la etiqueta de sostenibilidad otorgada por el Marine Stewardship Council, que es una organización internacional certificadora.

Los comentarios del presidente de México se realizaron a propósito de que su país y Ecuador todavía no llegan a un acuerdo para firmar el Tratado de Libre Comercio; los empresarios mexicanos se oponen a que en el pacto comercial se entregue beneficios arancelarios al camarón, banano y atún ecuatoriano.

El presidente mexicano fue enfático en decir que en el caso del camarón y atún, no se ha llegado a un acuerdo con Ecuador. Refirió que existe la queja de atuneros mexicanos de que no le permiten crecer al atún y lo capturan de cinco kilos y que esto provoca que ya no llegue al Pacífico mexicano. La postura de López Obrador es defender a los pescadores mexicanos.

Tal como ha venido publicando Diario EXPRESO el tema se mantiene en conversaciones, según el Ministerio de Producción de Ecuador; aunque para los empresarios mexicanos el acuerdo está suspendido, de acuerdo a las declaraciones dadas a la prensa de su país.

Ecuador busca el acuerdo comercial con México porque es el requisito que le falta para poder ser parte de la Alianza del Pacífico.

Desde el Ministerio de Producción de Ecuador se ha dicho que el diálogo sigue en reuniones de alto nivel. A la fecha se han cerrado 19 mesas de la negociación y faltan las de acceso a mercados e inversiones.