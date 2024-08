El Gobierno ajusta incentivos para inversiones y vivienda

Si bien el Gobierno de Daniel Noboa ha mencionado que una reforma tributaria que reducirá las exenciones tributarias ha quedado descartada para este año, las autoridades han avanzado por su cuenta haciendo algunos ajustes a beneficios.

El Ministerio de Economía y Finanzas se comprometió a presentar la reforma al Fondo Monetario Internacional (FMI) en noviembre de 2024, en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado que suscribió con el organismo, que busca dar al país financiamiento por 4.000 millones de dólares en cuatro años.

Dependiendo de cómo hayan negociado el acuerdo, sí puede haber una suerte de cambio de unas medidas por otras. Normalmente sí puede estar abierto. Mauricio Pozo Exministro de Finanzas

El escenario político luce complicado para una aprobación de una nueva reforma tributaria en la Asamblea, por lo que esa tarea se pospone para el siguiente Gobierno, que asumirá en mayo de 2025.

Mientras tanto, Finanzas ha dado algunos pasos para racionalizar el gasto tributario. En el Suplemento del Registro Oficial del 5 julio de 2024, se publicó el Acuerdo Ministerial N.º 028, en el cual se establece un techo de gasto tributario anual para el 2024 de 104,9 millones de dólares para los incentivos tributarios en contratos de inversión y adendas a ser aprobadas por el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones (Cepai).

Es decir, estas exoneraciones o rebajas de tarifa del impuesto a la renta establecidas en los contratos de inversión a ser suscritos en este 2024, no podrán superar a lo largo de la vigencia de estos contratos el valor de 104,9 millones de dólares.

Esquema

“Estamos trabajando en un esquema para limitar los beneficios e incentivos que no han cumplido. Hay este tema de los contratos de inversión, que había ciertas metas de ejecutar ciertas inversiones y con cierta generación de empleo, que no se han cumplido, y que han recibido incentivos tributarios que no están justificados”, señaló Vega en semanas anteriores.

Es un mecanismo de racionalización del gasto público, de eficiencia del gasto público (...) Sí puede tener una relación con el acuerdo con el FMI, de realizar ciertos ajustes. Francisco Jiménez Tributarista

Asimismo, el Ministerio de Vivienda emitió el pasado 19 de julio de 2024 un acuerdo ministerial para ajustar los subsidios y reformar el reglamento que regula el acceso a los subsidios e incentivos para vivienda de 2023. Por ejemplo, en el texto original se mencionaba que se podrá otorgar un subsidio de hasta 15 SBU o salarios básicos unificados (6.900 dólares), siempre que el costo total de la vivienda no supere los 67 SBU (30.820 dólares). En el texto que reforma se señala que se podrá otorgar un subsidio de 11 SBU (5.060 dólares), siempre que el costo total de la vivienda no supere los 60 SBU (27.600).

Para el tributarista Francisco Jiménez, esta medida del Gobierno tiene carácter fiscal y busca cumplir con las metas del acuerdo con el FMI. “Podría ser un mecanismo de racionalización o eficiencia del gasto público (...) Son medidas que se están tomando de manera indirecta”, sostuvo el experto.

El exministro de Finanzas Mauricio Pozo aseguró que las medidas adoptadas por el Gobierno en algo buscarán compensar ciertas metas que le está costando adoptar, debido al momento político. El organismo siempre es flexible si las acciones no cambian por completo la trayectoria de las metas trazadas de ajuste fiscal, explicó el exministro.

Mecanismo Tanto la cartera de Economía y Finanzas como la de Vivienda han emitido acuerdos ministeriales para optimizar el gasto público.

Los cambios

Recaudación

Según el documento del FMI, la nueva reforma tributaria busca unos $ 487 millones (0,4 % del PIB) para 2025 para incrementar los ingresos tributarios.

Gasto

De acuerdo con el mismo SRI, hay un amplio margen para reducir el gasto tributario. En 2022 este llegó a $ 5.151,80 millones, lo que representa el 4,5 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Segmentos

Según la entidad tributaria, los dos grandes rubros del gasto tributario se derivan del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a la renta, que representan el 91,6 %.

