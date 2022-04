Frenar el abuso en el cobro ilegal con tarjeta se dilata

El descontrol en los cobros ilegales que algunos comercios aplican en los usuarios, por el simple uso de sus tarjetas (en los últimos años esta tasa ha venido subiendo del 4% al 14%), ha puesto el tema bajo la mira de autoridades.

La Defensoría investigará el cobro ilegal que se realiza por pagar con tarjetas Leer más

La queja en redes de los consumidores y las consecuentes publicaciones que al respecto ha hecho Diario EXPRESO llevaron ayer a las autoridades a tener una primera reunión en Guayaquil para analizar la parte legal. La conclusión es que no existe una norma que permita ese cobro adicional. Todo lo contrario. La Ley del Consumidor lo impide.

Esta, en el artículo 50, señala que se debe pagar lo mismo en efectivo que con tarjetas. “Cuando salió esta ley en el 2000, los comercios obedecieron, pero luego (sin la debida inspección) empezaron a hacer los cobros ilegales”, señaló María José Troya, directora de la Tribuna del Consumidor.

Proceso La Defensoría del Pueblo solo puede exhortar e investigar y pasar el caso a la Fiscalía, que es la que puede determinar la responsabilidad penal.

Ante el descontrol que existe, Troya insta al cliente a usar el poder de compra, “castigue al comercio que le hace ese cobro ilegal, opte por los locales que hacen todo legal”, agregó.

Pero la situación no es tan fácil porque existen coyunturas en que el usuario se queda entre la espada y la pared. “A mi padre le dio un infarto y a la factura de 11.000 dólares, la clínica quiso sumar un 8 % si pagábamos con tarjeta de crédito”, contó María José Crespo, una clienta.

Agregó que pagar 880 dólares adicionales lo consideraron como un asalto, así que prestaron el dinero a familiares hasta que el seguro privado devuelva el gasto en la emergencia por salud.

Exhorto a los locales que exhiban la ley que prohíbe el cobro adicional por pagar con tarjetas. Freddy Viejó



Defensor del Pueblo del Guayas

Los relatos de las malas experiencias son fuertes como los de Crespo, y fue necesario una publicación periodística para que las autoridades reaccionen. Esto, pese a que el defensor del Pueblo, Freddy Viejó, reconoció que él mismo ha tenido que pagar por el servicio de usar la tarjeta, cuando eso lo debe asumir el comercio.

Defensoría identifica a locales por cobro ilegal con tarjetas Leer más

¿Por qué en 22 años no se hizo nada? “Respondo por los servicios públicos que hago, en cuanto recibí la alerta (de este Diario) he abierto una investigación convocando hoy (ayer) a las autoridades de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Poder de Control de Mercado, Junta de Política y Regulación Monetaria, Intendencia de Policía del Guayas. Las autoridades anteriores son las llamadas a responder por qué no hicieron nada antes”.

El funcionario reconoció que esta mala práctica es cotidiana en la mayoría de comercios.

Son los comercios que pasan al cliente el costo que ellos deben asumir por el servicio con tarjetas. Tatiana Rodríguez

Presidenta de la Junta de Política y Regulación Monetaria

Hablando como ciudadano, Viejó explicó que hay pocas quejas formales (30), “muchos ya no creemos en las instituciones, pensamos que hacer una denuncia es pasar el tiempo; pero animo a que más personas nos hagan llegar sus denuncias, confío en que lo van a hacer y llegarán a ser miles, porque queremos hacer cumplir la ley”, dijo.

Sin embargo, frenar el abuso se dilata. Las autoridades reconocieron que aún deben analizar el tema, por ello han determinado conformar un comité para detectar las posibles fugas de control. No se descartó motivar alguna reforma en la ley para hacer que esta se respete.

En la cita, la Superintendencia de Bancos señaló que existe un contrato entre el comercio y el emisor de la tarjeta de crédito, que los bancos deberían hacer respetar. Cuando se incumple, se debe suspender el servicio, como se ha hecho ya con tres locales. Las autoridades exhortaron a que las cámaras de Comercio, Industria y Turismo colaboren para que sus agremiados exhiban el artículo 50 de la Ley del Consumidor, donde dice que se paga lo mismo en efectivo que con tarjeta.

La próxima cita será con los gerentes de los bancos, de la provincia del Guayas, para que también den su versión del tema. Hasta el momento, las autoridades desconocen cuánto es la suma por los cobros ilegales con las tarjetas. La comitiva que se ha conformado deberá aclarar qué entidades deben participar en este control. La expectativa ciudadana es que se haga respetar la ley y que la gestión de ahora surta efecto.