Forex: consejos clave para empezar a operar con seguridad y confianza

Antes de invertir en Forex, conozca lo básico, elija un bróker regulado y aprenda a gestionar riesgos.

El forex trading siempre ha generado interés para inversores ecuatorianos al ofrecer una manera de operar diariamente con niveles de apalancamiento. Aunque las perspectivas de crecimiento del capital son excelentes, es necesario que los nuevos traders comprendan los conceptos básicos, bien como estratégias y una sólida gestión de riesgos, además de elegir las herramientas adecuadas para el éxito.

Aprenda lo básico

El primer paso es comprender los factores básicos, como qué es un pip, qué es un apalancamiento, y qué es el tamaño de un lote. Estos son términos importantes y fundamentales para tener en cuenta, una vez que te dicen cuánto estás arriesgando.

Otro factor básico es cómo ejecutar tus operaciones. Puede usar una cuenta demo para practicar la apertura y cierre de tus operaciones sin riesgo, algo que recomendamos que configure. Hay diversos tipos de órdenes que puede utilizar, desde buy stops hasta sell limits, ofreciendo diferentes formas de entrar en el mercado.

A depender de la estrategia que desarrolle, puede usar órdenes de mercado para ejecuciones instantáneas de órdenes u órdenes pendientes que se abren apenas cuando el precio de mercado les alcanza. El cofundador de BrokersRegulados, Justin Grossbard, comparte un consejo importante:

“Con diferentes tipos de órdenes como límite y órdenes de stop, puede ser confuso para que traders novatos la utilicen. La mejor forma de recordarlo es que una orden stop se activa en la dirección del mercado, lo cual resulta útil para operar rupturas. Las órdenes límite permiten obtener un mejor precio y suelen emplearse en retrocesos”.

Desarrolla una estrategia



Tras el básico, quiere desarrollar una estrategia usando una cuenta demo. Las estrategias no solamente proporcionan señales de entrada y salida sino también un marco de referencia que aporta consistencia y ayuda a evitar errores comunes.

La mayoría de las estrategias están basadas en análisis técnicos, considerando que plataformas como TradingView permiten visualizar señales en gráficos. Indicadores como las medias móviles suelen ayudar con el price action, lo que facilita ver si el mercado se encuentra en una tendencia de alta o de baja.

Con el objetivo de verificar si la estrategia posee una probabilidad de éxito, es altamente recomendable que realices pruebas operando en condiciones reales en una cuenta demo. Lo recomendable es una estrategia con probabilidad de éxito de al menos 50%, una vez que a lo largo del tiempo la gestión de riesgo sea respetada.

Elija un bróker confiable

Elegir un buen y confiable bróker de forex es un paso decisivo e importante en el momento de operar con dinero real. Por lo que debe elegir un bróker con bajos spreads y rápidas velocidades de ejecución, considerando que va a reducir sus costos de operación, manteniendo más dinero en tu cartera.

No menos importante, asegúrese de que el bróker esté regulado. Esto le garantizará un entorno de negociación seguro y transparente, además de protegerlo de posibles estafas en el mercado forex.

Comience pequeño y haga crecer su cuenta

Las emociones como el miedo y la avaricia son dos de las que no es capaz de entrenar en una cuenta demo, pueden destruir su confianza y todo el sueldo de su cuenta si no se mantienen bajo control.

Como trader novato, no se recomienda lanzarse directamente hacia a operar con grandes volúmenes (mismo cuando pueda hacerlo). La mayoría de los brókers ofrecen tamaños de microlotes (1.000 unidades) que puede usar para construir confianza en sus habilidades de trading y, al mismo tiempo, reducir el riesgo financiero al mínimo.

Tras generar algunas ganancias, podrá aumentar e ir escalando el tamaño de sus operaciones poco a poco. De esta manera, estará preparado para asumir mayores riesgos mientras aprende a gestionar sus emociones en el proceso.

